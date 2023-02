Studenti byli zmanipulovaní, říká ředitel o stávce. Příští týden chce jednat

„Studenti se normálně učí, výuka probíhá standardním způsobem. Učí i všichni kantoři, nikdo nepodává žádné výpovědi,“ popsal v pátek náladu ve škole její ředitel, Roman Jireš.

„Dusno“ může být až příští týden, kdy jsou naplánovaná dvě jednání u kulatého stolu, nejdříve s pedagogickým sborem, poté se školním parlamentem. „Přemluvil jsem paní Tesařovou, aby se zúčastnila jednání u kulatého stolu. Účast na obou přislíbila,“ uvedl ředitel.

Vypjatá atmosféra se podle studentů dá očekávat při setkání ředitele, učitelky Lucie Tesařové se zástupci školního parlamentu. Jedinou přijatelnou alternativou je podle nich odchod Romana Jireše z funkce. Studenti, ale i někteří pedagogové, si při stávce totiž také stěžovali na až nesmyslně šikanující jednání ze strany Jireše.

„Jde nám hlavně o to, aby Roman Jireš odstoupil z funkce ředitele. Kdyby se zástupkyně Tesařová vrátila a současný ředitel zůstal ve své pozici, nic to neřeší,“ sdělila studentka Eva Hetzerová.

„Doufám, že pan ředitel dojde k rozumu a odstoupí. Pokud se tak nestane, počítáme z jeho strany i s nějakými restrikcemi, ale nebojíme se,“ přidává student třetího ročníku Adam.

K uklidnění situace na škole by mohly podle představ ředitele přispět návštěvy jednotlivých tříd. Z jedenácti tříd v budově v Pařížské ulici zatím navštívil dvě. „Překvapila mě podpora třetích a čtvrtých ročníků. Ty se stávky nezúčastnily, podle informací, které mám, by to řešily jiným způsobem, tím dospělým, ne stávkou a skandováním,“ tvrdí Jireš.

9. února 2023

„Jsou lidi rozumní a ti zmanipulovatelní. To se nám bohužel stalo u prvních a druhých ročníků, které se zapojily do stávky, aniž by věděly proč,“ je přesvědčen ředitel.

Jeho tvrzení vyvrací Kristýna, studentka druhého ročníku. „Od začátku školního roku se nám chování pana ředitele nelíbí,“ poznamenala.

Ředitel však za protestem vidí hlavně neshody s exkolegyní Tesařovou. „Paní Tesařová je hodně empatická, lidská, ale to může fungovat jen do určité míry. Tu míru jsem stanovil a ona to nechce akceptovat,“ stojí si za svým ředitel.

„Pokud si výpověď nerozmyslí, jsem přesvědčen, že náhradu za ni seženu hravě. Uděláme výběrové řízení a dám určitě prostor těm, kdo se mnou třeba nesouhlasí, ale na vedení školy se se mnou budou chtít podílet,“ poznamenal Jireš.

Podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňková se úřad jako zřizovatel školy celou situací zabývá v rámci svých možností a kompetencí. „Obecně lze ale říci, že za personální stav i situaci na škole primárně zodpovídá ředitel,“ vysvětlila Fraňková.

Protestující studenti také požadují, aby do školy zavítala školní inspekce.