Studenti stávkovali za návrat učitelky, té vadilo nadřazené chování ředitele

„Jsem na straně zástupkyně Tesařové. Jde nám hlavně o to, aby ředitel odstoupil z funkce a byl nahrazen paní zástupkyní. Jak se na škole teď řeší třeba šikana, mi přijde absurdní,“ popsala situaci studentka Eva Hetzerová, která se zúčastnila také středečního jednání ředitele se školním parlamentem.

„Jednání parlamentu nepřineslo žádné řešení,“ okomentovala Hetzerová výsledek jednání.

Protestní stávku jako prostředek k nalezení nějakého řešení neuznávají všichni studenti. „Je mi sice líto, že chce paní zástupkyně odejít, nicméně si nejsem jistý, jestli stávka nebo demonstrace jsou přínosné a něco tím vyřeší,“ poznamenal Matyáš, student posledního ročníku.

„Škole to neprospěje, spíš naopak. Rodiče sem chodí podávat přihlášky ke studiu a spíš je to vyplaší. Demonstrace mi přijdou vyhrocené a bezdůvodné,“ doplnil Matyáš.

Stávku studentů podpořila i část pedagogů. „Situace je dlouhodobě neudržitelná. Vadí nám autoritativní přístup ředitele, který nejde ruku v ruce s principy, které má uznávat pedagogika jak vůči studentům tak vůči pedagogům. Řada represivních opatření vyvolává špatnou náladu mezi kolegy. Zástupkyně Tesařová už tuhle situaci dál nedokázala tlumit,“ sdělil jeden z kantorů, jehož jméno redakce zná.

Ředitel chtěl vědět, kdy chodí učitelé do školy

K podání výpovědi se Lucie Tesařová rozhodla po posledních poradách vedení školy. „Docházelo k rozhodnutím, se kterými jsem se už nedokázala ztotožnit. Ředitel například požadoval, abychom ráno stáli u dveří a kontrolovali v kolik hodin učitelé přichází do školy, aniž by předtím proběhla jakákoliv výtka, že některý z kantorů chodí pozdě. Přišlo mi to jako zbytečná buzerace,“ vysvětlila důvody odchodu ze školy Tesařová.

„S panem ředitelem už spolupracovat nechci a za stávající situace si neumím další setrvání ve škole představit,“ dodala Tesařová.

Podle ředitele Romana Jireše se Lucie Tesařová rozhodla jít za lepším. „Má nabídku z ministerstva školství, budu ale moc rád když se rozhodne na škole zůstat,“ poznamenal Jireš.

Jak celá situace dopadne, není v tuto chvíli jasné. „Sepíšeme petici, kterou předáme zřizovateli školy a budeme informovat i školní inspekci,“ popsala další kroky studentka Eva Hetzerová.