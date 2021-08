Tobogán u domu chce podnikatel zlegalizovat. Žádá o dodatečné povolení

„Podnikatel měl lhůtu 30 dnů na to, aby požádal o vydání dodatečného povolení, což učinil. Pracovníci stavebního úřadu proto zahájili řízení o dodatečném povolení stavby, v jehož rámci bude probíhat i řízení o výši udělené pokuty,“ potvrdil mluvčí teplického magistrátu Robin Röhrich.

Za postavení dvanáctimetrového tobogánu bez povolení hrozí podnikateli v krajním případě až 200 tisícová pokuta. V rámci řízení musí úředníkům předložit veškerou dokumentaci ke stavbě.

Pracovníci úřadu na místě provedou šetření a následně stanoví výši sankce. „Mohou to ale vyřešit i blokovou pokutou na místě,“ podotkl Röhrich.

Vysoký plechový tobogán s točitými schody vyrostl na soukromém pozemku v Kladrubech na přelomu června a července a způsobil v obci doslova pozdvižení. Je totiž vidět už zdaleka, dokonce i ze silnice I/13 spojující Teplice s Bílinou. Některým obyvatelům obce brání ve výhledu na vrcholky Českého středohoří, jiným zase vadí, že stavba převyšuje okolní zástavbu.

„Máme ho přímo před okny. Vadí nám, protože je to opičárna. Navíc to pan Kubík postavil bez povolení. Co si tam postaví příště, ruské kolo?,“ ptal se ironicky jeden z kladrubských občanů.

Situace zašla tak daleko, že část místních obyvatel sepsala proti kontroverzní stavbě petici, kterou donesla na obecní úřad. „My jsme ji postoupili na odbor územního plánování a stavebního řádu teplického magistrátu. Sami s tím lidem bohužel nijak pomoci nemůžeme, nejsme tím, kdo rozhoduje o osudu této stavby,“ vysvětlila starostka Kladrub Nicol Pavlů.

Proč si tobogán na svém pozemku postavil a zda věří, že mu ho stavební úřad v Teplicích skutečně dodatečně zlegalizuje, se MF DNES pokoušela zeptat právě podnikatele Kubíka, avšak neúspěšně. „Nechcete se přijít sklouznout? Ne? Tak mě nerušte v práci, buďte tak hodný. Nashledanou,“ řekl redaktorovi do telefonu a zavěsil.