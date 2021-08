Místo Milešovky vidí sousedé podnikatelův tobogan, nemá na něj povolení

Věcí už se zabývá stavební úřad, podnikateli hrozí pokuta a v krajním případě mu může úřad nařídit i odstranění stavby.

„Stavební úřad považuje objekt za stavbu podle stavebního zákona. Podléhá tak povolení, které nebylo vydáno. V polovině července provedl úřad místní šetření a se stavebníkem bude postupovat v souladu se stavebním zákonem,“ sdělil mluvčí Teplic Robin Röhrich.



Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu teplického magistrátu Lenka Mirgová doplnila, že podnikateli hrozí sankce až do výše 200 tisíc korun.

„Pokutu dostane určitě, protože stavbu neoznámil. O její výši bude rozhodnuto až podle dalších okolností, například toho, zda stavebník bude, či nebude spolupracovat s úřadem,“ přiblížila Mirgová.

Podle stavebního zákona může úřad černou stavbu zlegalizovat i dodatečně, musí k tomu však být splněny zákonné podmínky. Stavba například musí být v souladu s územním plánem.

Podnikatel: Jsou důležitější věci

Podnikatel Petr Kubík, na jehož pozemku tobogan asi před měsícem vyrostl, se k případu nechtěl vyjadřovat. „V obci jsou důležitější věci k řešení, nezlobte se,“ řekl a zavěsil.

Tobogan, který je vidět nejen ze sousedních domů, ale z dalekého okolí, dokonce i ze silnice I/13 spojující Teplice s Bílinou, způsobil v obci pozdvižení. Zatímco některým lidem stavba převyšující okolní zástavbu nevadí, jiní by ji tu nejraději neviděli.

„Dříve jsem měl krásný výhled na Milešovku, teď se musím dívat na tobogan. Popravdě, není to nic moc,“ řekl jeden z místních obyvatel, který si nepřál být jmenován.

Další lidé se dokonce obrátili na obecní úřad. „Tobogan převyšuje okolní zástavbu, což se některým občanům nelíbí. Několik už se jich na nás obrátilo. My s tím ale nemůžeme nic dělat. Spadáme pod obec s rozšířenou působností Teplice, je to tedy otázka pro stavební úřad, ten tu stavbu může povolit. My o tom nerozhodujeme, nemáme k tomu pravomoc,“ podotkla starostka Kladrub Nicol Pavlů.

Je to jen závist, míní zaměstnanec

Zatímco některým lidem tobogan v centru obce vadí, jiní s ním nemají žádný problém.

„S panem Kubíkem mám dobré vztahy a popravdě, mít tolik peněz, co má on, postavím si to na zahradě klidně taky. Je to jen lidská závist. Lidi mu závidí, že je milionář. Ať si na svém pozemku postaví, co chce,“ míní například Jakub, který pro podnikatele pět let pracoval.

Smířlivě se na tobogan dívají i další sousedé v okolí. „Pro mě za mě, ať si tam postaví třeba tajemný hrad v Karpatech. Je to jeho soukromý pozemek, mně to žíly netrhá,“ řekl jeden z obyvatel Kladrub. A další dodal: „Dívám se na to přímo z obýváku, ale vůbec mě to neuráží. Je to jeho soukromá věc.“

Petr Kubík je v Kladrubech známý podnikatel, kterému v obci patří několik nemovitostí. Sídlí tam i jeho firma Truck Pedan, která se zabývá servisem nákladních aut.

Kromě toho je i jednatelem teplické společnosti Kubík Sklomont, jež se zabývá sklenářstvím. V minulosti vlastnil i objekt Metropole Teplice, v němž se nachází restaurace, bowling či motokáry. Ten už ale prodal.