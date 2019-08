Zastavte nelegální stavbu, vyzývá úřad. Dům vlivného podnikatele roste dál

Úsměvná scénka se odehrála v úterý dopoledne, když sem pracovníci stavebního úřadu i s právníkem přišli na kontrolní prohlídku. Na stavbu, která každým dnem roste, totiž nevydali povolení, protože úřady s ní opakovaně nesouhlasily – pozemek leží v přírodním parku. Ten byl zřízen právě proto, aby se zachoval ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, s pozůstatky původní vegetace lužních lesů, chráněnými rostlinami a ohroženými živočichy. Navíc je tady podle Územního plánu Budyně nad Ohří nezastavitelné území.



Stavbu prosazoval vlivný podnikatel Miloslav Šára, jehož firma sponzorovala ODS a ANO a jenž dodává auta politikům, radnicím, Ústeckému kraji, ministerstvům, školám i policii. Za poslední tři roky získal veřejné zakázky za zhruba 40 milionů korun. Šárovi patří rybník s břehy a altánem, který byl stavěn rovněž načerno a povolení bylo vydáno až dodatečně.

Majitelkou pozemku a oficiálním stavebníkem je jeho známá Lenka Brůnová. Oba několik let žádali úřady o souhlas v přírodním parku stavět, když se jim to nepodařilo, rozjela se na konci července stavba i bez souhlasu. A nejen to. Přes zákaz pokračuje.

Odbor životního prostředí Roudnice nad Labem už 21. srpna vydal rozhodnutí, v němž přikázal Brůnové „zdržet se jakékoli stavební činnosti“. „Tato stavební činnost může způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody,“ stojí v rozhodnutí, které má MF DNES k dispozici. Přesto se staví dál. Přibyly zdi a oplocení.

Přistižení dělníci

Po vlastní linii případ řeší i stavební úřad. Když sem jeho pracovníci v úterý dorazili, bylo staveniště prázdné a na první pohled to vypadalo, že práce skutečně stojí. Jenže jen zdánlivě. Dělníci se před úředníky ukryli v Šárově nedalekém altánu a s rybářskými pruty v rukou vyčkávali, až bude „čistý vzduch“. Úředníci po chvíli prohlídku ukončili, pořídili fotografie a odjeli. Ale jen naoko. Po čtvrt hodině byli zpět a dělníky, kteří se mezitím znovu vrhli do práce, přistihli na stavbě.

Kontrolní prohlídka měla ukázat, kdo je stavebníkem a s kým má úřad jednat. Jenže Brůnová nedorazila. Přijel jen Šára, jenž úředníkům tvrdil, že se stavbou nemá nic společného. To samé tvrdil i v telefonním rozhovoru s reportérem MF DNES, více to ale odmítl komentovat. „Nemám chuť ani náladu se vyjadřovat v novinách. Napište si tam, co chcete, já se s vámi o tom nehodlám bavit,“ řekl a zavěsil.

Jenže podle roudnických úředníků, kteří odmítali dát souhlas se stavbou, je jeho role mnohem větší, než připouští. „Miloslav Šára se účastnil přímo dvou jednání. Při jednáních byl vždy za investora stavby označován pan Šára,“ sdělil mluvčí radnice v Roudnici nad Labem Jan Vancl. Šára to popírá.

Rovněž Brůnová odmítá stavbu komentovat a na dotaz zaslaný v SMS, proč staví přes zákaz, neodpověděla.

Úřady v tomto případě formálně chybovaly. Odbor životního prostředí omylem napsal v rozhodnutí o zastavení stavby, že jde o pozemek číslo 487/14, na jiných místech dokumentu je však správné číslo 478/14. „Nejedná se o závažnou chybu a na celé věci to nic nemění,“ uvedl Vancl. Přesto odbor poslal nové rozhodnutí o zákazu prací se správným číslem.

Stavební úřad zase poslal Brůnové oznámení o prohlídce ve špatné obálce.

Demolice, pokuty... Možná

Co bude následovat? Stavební úřad svolá kontrolní prohlídku znovu a s největší pravděpodobností také nařídí zastavit práce. Navíc zahájí řízení o odstranění stavby, stavebník pak má 30 dní na to, aby požádal o dodatečné povolení, a úřad mu musí dát dost času, aby se pokusil získat vyjádření a souhlasy všech úřadů. Obvykle na to má několik měsíců.

A pokud bude stavba pokračovat? „Za porušení zákazu hrozí pokuta až sto tisíc korun,“ řekl mluvčí roudnické radnice Jan Vancl. A správní řízení, které odbor zahájil, může podle něj skončit nařízením, aby stavebník „uvedl pozemek do původního stavu“. Neboli aby sám nechal stavbu strhnout. Za neposlechnutí hrozí další pokuty. Jenže demolice v Česku nejsou příliš časté. Obvyklejší je, že když už černá stavba stojí, stavitel dostane povolení dodatečně.