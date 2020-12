Za smrtelnou nehodou může být nepozornost, nikoliv prasklá pneumatika

„Z předběžných výslechů svědků nehody máme poznatky o tom, že se řidič kamionu pravděpodobně plně nevěnoval řízení. Vozidlo jedoucí před ním zastavilo na křižovatce, dávalo znamení o změně směru jízdy a řidič kamionu do něj narazil. Následně přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozu,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Žádné obvinění však dosud nepadlo. „Musíme počkat na závěry znaleckých posudků, což může trvat i několik týdnů. Vyšetřování trvá,“ dodala mluvčí.



Střet kamionu a dvou osobních aut si vedle jednoho smrtelného a jednoho těžkého zranění vyžádal ještě tři lehká. Kamion a jeden osobní vůz navíc po nehodě začaly hořet.

U nehody zasahovaly čtyři hasičské jednotky, kromě hašení požáru vyprošťovaly zaklíněné lidi.