Kraj chce víc míst v radě Českého Švýcarska. Nechodíte na ni, oponuje park

Rada je poradní orgán ředitele parku Pavla Bendy, který některé její členy jmenuje, další jsou jmenováni ze zákona. Má 29 členů a jde mimo jiné o jednoho zástupce kraje, dále národního parku, obcí v okolí parku, Lesů ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny, Univerzity J. E. Purkyně, ochránce přírody, horolezce nebo podnikatele.

„Schází se jednou ročně a její složení není úplně vyvážené. Měly by zde být více zastoupené obce, které jsou na území parku nebo s ním sousedí. Ve větší míře by v ní měl být zastoupen i kraj. A stoprocentně si myslím, že by tam měl být zástupce hasičů,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Podle něj se musí najít kompromis ve složení rady, a to právě i v souvislosti s obrovským požárem.

„Debaty o tom, kdo za požár může a co se mohlo udělat jinak, nyní budou bouřlivé. Ochránci přírody potřebují park chránit, ostatní chtějí turistický ruch. Musí se najít kompromis,“ dodal hejtman.

Ředitel parku Pavel Benda Schillerovi oponuje, že kraj má v radě svého zástupce, ale ten není příliš činný. „Zástupce kraje je v radě od vzniku parku před dvaceti lety a jeho účast se blíží nule,“ zmínil Benda s tím, že hasiči sice nejsou součástí rady, ale park s nimi spolupracuje dlouhodobě.

Podle něj se rada schází podle potřeby minimálně jednou za rok, pokud je to nutné, tak častěji. „Kvůli covidu však byla přestávka. Členové se zde dozvídají, co se událo, co jako park plánujeme, nebo se scházejí, když potřebujeme projednat například klidová území nebo síť turistických stezek,“ přiblížil Benda.

V radě je například zástupce obce Hřensko. „Rada parku se schází několikrát do roka, my jsme více méně s její prací spokojeni. Nyní padají názory, že by rada měla být víc zaměřená ne na členy z řad podnikatelů, kteří s parkem spolupracují, ale hlavně na obce. V radě by mělo více obcí, pokud to jde, nebo by měly obce mít větší hlasovací právo než podnikatelé,“ sdělil hřenský místostarosta Robert Mareš.

Naopak obec Doubice je s radou spokojena. „Rada funguje, jak má a jak jsem očekával,“ uvedl doubický zastupitel Radek Molčan, který je členem rady už osm let.

1. srpna 2022