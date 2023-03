Kácí se kvůli lidem, přírodě by pomohl opak, říká strážce parku České Švýcarsko

Setkáváme se krátce před začátkem turistické sezony. Mnoho lidí si ale myslí, že po loňském požáru sem nemá cenu jezdit, že park ztratil své kouzlo, že je tu spáleniště. Co na to říkáte?

Že je to blbost. Krása a důležitost Českého Švýcarska nespočívala v jeho smrkových lesích, které nikdy nebyly moc kvalitní. Hlavním důvodem existence národního parku je jeho jedinečný pískovcový fenomén. Zjednodušeně řečeno – zajímaví jsme kvůli skalám. A ty jsou paradoxně kvůli absenci lesního porostu lépe viditelné. Kdyby tu byl všude vysoký les, vidět by nebyly.

Lidé nám vbíhali z lesa prakticky pod motorové pily. A to nemluvím o nějakých dobrodruzích, ale důchodcích s vnoučky. Přitom u každé uzavřené cesty je páska a banner s nápisem Zákaz vstupu a riziko smrti.