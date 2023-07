Po třech přestupcích snížení dávek. Jinak to nejde, říká starostka z ghetta

Karika: Restrikce všechno akorát zhorší S represivními opatřeními, která zavádí neštěmická radnice kvůli problematickým obyvatelům na sídlišti v Mojžíři, důrazně nesouhlasí Karel Karika, ústecký zastupitel a předseda Československé romské unie. Karel Karika „Místo toho, aby se hledala smysluplná řešení, která by skutečně přispěla k integraci a rozvoji těchto komunit, zavádějí se nesystémová a tvrdá opatření, která v konečném důsledku nejvíce postihují ty nejzranitelnější – děti,“ říká Karika. „Restrikce ničemu nepomůžou, spíš naopak. Ten stav ještě zhorší,“ dodává. Řešením by podle něj mohlo být vybudování komunitního centra, které by lidem pomáhalo a učilo je, jak se vlastně mají chovat a jak naložit se svým životem jinak, než to dělají dosud. „Komunitní centrum by bylo významnou pomocí, těm lidem teď nikdo neříká, co je správné. Samozřejmě by tam musela být i právní poradna, sociální služba a další. Je to prostě věc samosprávy, která by to měla zajišťovat,“ míní zastupitel s tím, že v centru by lidem měl být k dispozici právník, který by jim poradil jak s exekucemi, tak s pokutami za jízdu „načerno“, a také terénní pracovníci, kteří se jim budou věnovat. „Většina z nich nějaké pokuty vůbec neřeší, žijí dnešním dnem, a co bude zítra, je pro ně daleko,“ říká Karika. Velký podíl na špatné situaci nejen na sídlišti v Mojžíři, ale i v další ústecké vyloučené lokalitě v Předlicích mají obchodníci s chudobou. „Zbavili jsme se bytového fondu, nefunguje tady sociální bydlení,“ poznamenává Karel Karika.