Po měsíci musejí cestující MHD v Teplicích platit. Systém konečně funguje

Dopravu ve městě zajišťuje od Nového roku Městská doprava Teplice, celý leden cestovali lidé kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému zdarma, společnost Mikroelektronika dodala systém až 1. února.

„Co se týče odbavovacího systému, tak žádné problémy nejsou, odbavuje se, fungují i platby kartou. Dokonce i šoféři se s tím sžili dobře. Jsme na jednu stranu rádi, že to vyšlo na víkend, protože si to mohou všichni osahat. Uvidíme, jak to bude vypadat v pondělí, až bude ostrý provoz,“ doplnil Hadviga. Dodavatel se podle něj soustředil na oživení odbavovacího systému, za jehož nefunkčnost mu hrozí největší sankce. Jaká bude jejich výše nedokázal náměstek primátora odhadnout, vyčíslit je podle něj musí Ústecký kraj.

Zatímco odbavení funguje, mimo provoz zatím ve většině vozů zůstávají infopanely, které mají zobrazovat číslo linky a konečnou stanici. Fungují podle Hadvigy zhruba ve třetině vozů. „Mikroelektronika přislíbila, že zbytek zprovozní v příštím týdnu. U části trolejbusů ale museli něco objednávat, tam to slíbili do 14 dnů,“ řekl. Velká část ze čtyř desítek vozů MHD vozů tak stále musí jezdit s papírovými cedulemi s označením linky.

Městskou dopravu převzalo město

Teplice do loňského roku vlastnily jen vozy a trakční vedení a městskou hromadnou dopravu provozovala Arriva City, od Nového roku ji převzal městský dopravní podnik, jehož založení schválili zastupitelé v prosinci 2021. Cílem podle vedení města bylo zajistit lepší službu pro občany a mít i možnost podnik jako město ovlivňovat. Start nového dopravce ale provázely problémy způsobené zpožděním dodávky odbavovacího zařízení, které certifikaci odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje získalo až ve čtvrtek.

Nový odbavovací systém akceptuje hotovost, platební karty, čipové karty DÚK i aplikaci DÚKapka. „Došlo k celkovému zpoždění pěti týdnů, což je nám velmi líto. Zároveň jsme ale se zákazníkem o všem komunikovali a intenzivně pracovali na tom, aby projekt mohl být spuštěn co nejdříve. Nad rámec objednaného zařízení jsme dodali softwarové vybavení pracovišť předprodeje, a to včetně čteček bezkontaktních čipových karet. Zároveň s tím jsme také proškolili obsluhu,“ uvedl generální ředitel Mikroelektroniky Michal Satrapa.