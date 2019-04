Ve sporu o doplatek za most firma žádá půl miliardy, Ústí částku odmítá

Hutní montáže navrhly, aby jim město v mimosoudním vyrovnání zaplatilo 537 401 236 korun, radnice ale měla představu několika desítek milionů.

„V tomto okamžiku tedy rada města s takto vysokou částkou nemůže souhlasit. Důkazní břemeno je na straně Hutních montáží. Je to opravdu složitý spor, který se táhne dlouho,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

Spor se tak ani po bezmála dvaceti letech neblíží ke konci, protože soudy stále nebyly schopny kauzu rozřešit. Obě strany totiž trvají na tom, že pravda je na jejich straně.

V případu jde o to, že Hutní montáže měly Mariánský most dostavět a zprovoznit do konce roku 1997, ale stalo se tak až v červenci 1998. V pylonu se totiž objevily trhliny a voda podemlela podpěry mostní konstrukce.

Firma proto musela změnit projekt a na stavbu použít více materiálu. Město ale odmítlo vícepráce proplatit a rozhodlo, že uplatní sankci za pozdní dodání.

„Ve veřejném sektoru musí být každá odchylka od smlouvy někým projednána a schválena. Tato akceptace není nikde doložena, není tedy žádný doklad, že by ze strany města nárokované vícepráce byly schváleny,“ sdělila náměstkyně, která má na starosti investice.

Vedení města se již několik let snaží ušetřit i za správu mostu a převést ji na stát, zatím však bez úspěchu. „Opakovaně jsme se snažili jednat s ministerstvem dopravy, ale zájem ze strany státu v této věci není,“ podotkla Nechybová.

Ústí nad Labem mělo původně za stavbu mostu dát 350 milionů korun, finance měly jít z přebytku hospodaření. Nakonec si však musela městská samospráva vzít úvěr a i s úroky za celý projekt zaplatila tři čtvrtě miliardy korun.