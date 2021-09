Muzeum koupilo sbírku vzácných zkamenělin, součástí je i světový unikát

„Pro koupi jsme se rozhodli proto, že to byla jedinečná šance takto rozsáhlou sbírku získat jako celek. Naše muzejní geologická podsbírka zahrnovala jen několik kusů zkamenělých dřev a obohatili jsme ji o tři sta nových exponátů, a to specifických druhů araukaritů (zkamenělé stromy), které jsou pro severozápad Čech typické,“ uvedl ředitel lounského muzea Jiří Matyáš.



Další přidanou hodnotou souboru byl podle něj fakt, že není třeba ho někam přesunovat. Ucelená kolekce předmětů z časů prvo- až třetihor zůstane v prostorách, kde je umístěna už od 90. let minulého století, tedy ve staré obranné baště lounského opevnění.

Ta patří městu Louny, v pronájmu ji má společnost Barokní špitál a navazuje na areál restaurace s minigolfem.



„S oběma subjekty jsme se dohodli na další spolupráci. Společnost Barokní špital je partnerem expozice v tom smyslu, že nehradíme žádný podnájem a ani náklady na elektrickou energii,“ zmínil Matyáš.

Muzeum koupi financovalo z mimořádného příspěvku od svého zřizovatele, kterým je Ústecký kraj. Část prostředků pokryla dotace od ministerstva kultury a část rezervní zdroje muzea.

Kmen s dutinou vydlabanou datlem

Návštěvníci se díky exponátům přenesou o desítky až stovky milionů let zpátky. Ve dvou patrech jsou k vidění zkamenělé stromy, plody pradávných dřevin i otisky listů a kapradin. Nejmenší exponáty váží jen pár kilogramů, nejtěžší několik tun. V přízemí stojí mohutní zkamenělí velikáni.

„Ikonou celé expozice je kmen s dutinou, kterou vydlabal datel. Je to světový unikát,“ upozornil muzejní geolog Oldřich Janeček.

Horní patro patří menším exponátům. Ty zaujmou nejen pestrou škálou barev, ale i strukturou a tvary. „Tady jsou otisky kmínků, listy. Jsou zde průřezy, aby byla vidět žilnatina, protože každý kmen – kapradiny, plavuně – ji má jinou,“ popisuje Janeček.

Každý vystavený araukarit má svůj popisek s názvem, místem nálezu a stářím. Velká část exponátů pochází z nalezišť na Lounsku, v Podkrkonoší či z Rakovnicka.

„Je to specializovaná sbírka z regionu a širšího okolí. Můžete mít sbírku minerálů nebo fosilií, která má obrovskou vědeckou hodnotu, ale nedá se na to koukat. Ale tohle je na pohled krásné. A navíc úplně každý má šanci něco takového najít. Když budete na těch správných místech, můžete najít krásné zkamenělé dřívko třeba i na poli,“ dodal Janeček.

Soubor doplňují ukázky zkamenělých dřev z cizokrajných nalezišť.

Muzeum chce expozici zmodernizovat

Do budoucna chce muzeum expozici zmodernizovat a zatraktivnit. „Chtělo by to nový osvětlovací systém, vitríny, zamyslet se nad barevností. Za 20 let se standard na expozice přece jen proměnil. V příštím roce bychom chtěli vypracovat projet ve spolupráci s architektem a v průběhu dvou následujících let ho zrealizovat,“ předestřel Matyáš.

Muzeum Zkamenělý les se nachází zhruba 150 metrů od hlavní budovy lounského muzea. Expozice je otevřena ve stejných návštěvních hodinách jako celé muzeum, tedy od úterý do neděle. Zájemci o prohlídku si musejí vstupenky zakoupit v muzejní pokladně. Následně je průvodkyně doprovodí do středověké bašty.

Za vznikem zajímavého muzea stojí lounský lékař Bořek Zasadil. Ten se sbírání araukaritů věnuje od 60. let.