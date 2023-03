Přestavba komplikované křižovatky v Lounech na kruhový objezd je opět ve hře

Pro řidiče je Suzdalské náměstí a přilehlé okolí noční můrou. Na ulici Osvoboditelů se totiž kolmo připojuje Žižkova ulice. A protože napojení tvoří čtyři oddělené odbočovací a připojovací pruhy, do nichž zároveň ústí výjezd z centra, zdaleka nejde z pohledu šoférů o jednoduchou křižovatku.

Město se ke kruhovému objezdu vrátilo v souvislosti s požadavkem na vybudování přechodu pro chodce k základní škole. „Vzhledem k tomu, že přechod v těchto místech přes krajskou komunikaci není z technických důvodů uskutečnitelný, tak dopravní komise doporučila obnovit jednání s Ústeckým krajem o stavbě kruhového objezdu,“ uvedl místostarosta Pavel Csonka (ČSSD) s tím, že jde o velice frekventovanou křižovatku. „A jako všude jinde na ní dochází k větší hustotě provozu,“ dodal Csonka.

Zdrženlivý kraj

Kraj je zatím k záměru zdrženlivý. „Projekt se připravil na žádost Loun před lety, ale jelikož nedošlo k dohodě s městem na spoluúčasti a dlouho se nic nedělo, už byl zlikvidován,“ konstatovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková s tím, že se na Ústecký kraj zatím s tímto požadavkem nikdo neobrátil.

Původní projekt měl vyjít zhruba na 70 milionů korun. Částku si měly podělit město Louny a Ústecký kraj. Město mělo investovat do chodníků a úprav zeleně, kraj do přestavby silnic.

Projekt kromě vybudování objezdu počítal i s novými parkovacími místy, došlo by také na úpravu přechodů pro chodce.

Součástí dohody mezi krajem a městem bylo i následné převedení krajských komunikací do majetku města, což by znamenalo, že by na město přešla i veškerá údržba. Od stavby nakonec lounská radnice couvla, vadily jí totiž vysoké finanční náklady.