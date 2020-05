Sporťák Praga skončil po neúspěchu jako limuzína, majitel mu vrací tvář

„Kovový podvozek je původní originál. Na dřevěnou konstrukci jsem použil jasan, který je pevný a současně dostatečně pružný,“ ukazuje Filip Křížek svou práci na automobilovém unikátu.

Na zakázce spolu s kolegy z truhlárny pracoval 1 200 hodin. Bylo to náročné, neboť se nedochovaly podrobné konstrukční plány vozidla.

„K dispozici jsme měli jen několik dobových fotografií a výkresů. Podle nich jsem nejprve postavil vůz z polystyrenu, abychom se dostali co nejblíže k tvaru vozidla. A podle toho jsme udělali šablony pro dřevěné díly,“ přibližuje Křížek.

Není to poprvé, co v dílně renovují historický vůz. „Je to můj pátý veterán, k tomu mám spoustu menších oprav. Takováto zakázka je zpestřením od běžné práce,“ usmívá se truhlář s více než 25letou praxí.

Práci na kostře sportovní pragovky dokončil před pár dny. Nyní vůz poputuje do další dílny, kde budou pracovat na karoserii.

Vypátrat osudy dalších vozů je už takřka nemožné

Majitel Pavel Procházka chce nechat auto, které bylo v minulosti přestavěné ze sporťáku na limuzínu, kompletně zrenovovat do původní podoby z roku 1934. Potrvá to ještě nejméně rok.

„Vůz jsem koupil před třemi lety. Při pátrání v archivech automobilky Praga jsem z dobových materiálů zjistil, že jde o jeden ze čtyř sportovních speciálů zkonstruovaných v roce 1934 pro závod 1000 mil československých. Byly vyrobeny pouze pro tento závod,“ vypráví neobyčejný příběh vozů Procházka.

„Bohužel se ale při tréninkové jízdě zabil jejich konstruktér a vítěz předchozího ročníku závodu Petr Mucha. A v samotném závodu se pak nevedlo dobře ani zbývajícím třem vozům. Proto vedení Pragy rozhodlo o zrušení závodního oddělení a sportovní vozy byly přestavěny na běžné limuzíny. Prakticky jim zůstaly jen podvozky a byly poslány do světa,“ pokračuje Procházka.

Vypátrat další osud těchto vozů je podle něj už takřka nemožné. „Dochovalo se jen několik listin a fotografií, ze kterých vím, že jde o tento vůz. Materiálů ale není mnoho, tehdy nepovažovali za nutné to uchovávat, když závod nedopadl pro továrnu dobře,“ dodává Procházka.