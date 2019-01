Majitel největší sbírky Pragovek na světě má druhý zápis v knize rekordů

Sedmaosmdesátiletý rodák z pražského Žižkova vlastní největší světovou sbírku vozidel a strojů značky Praga. Automobilů této slavné značky má rovných sto.



V Pelhřimově se zastavil proto, že jej zdejší Muzeum rekordů a kuriozit již podruhé zapíše mezi rekordmany. Stane se tak na brněnském veletrhu Regiontour, kam Příhoda jede cestou přes Pelhřimov a kde zmíněná auta bude až do neděle vystavovat u stánku Pelhřimov, město rekordů.

Svůj první vůz značky Praga získal Příhoda v roce 1957.

„Byl jsem tehdy automechanikem a měl jsem touhu pragovku mít. Tehdy nebylo lehké auto získat, ale já to jako automechanik pokládal za povinnost. Když jsem se s tou první pragovkou z roku 1924 setkal, bylo pro mě překvapení, když jsem tam nikde nenašel řadicí páku. A to jsem měl to auto opravit!“ popisuje Příhoda.

„Netušil jsem, že ta řadicí páka byla úplně u stěny, takže jsem ji přehlédl. Zkusil jsem to auto natočit klikou, ale nemohl jsem s ním hnout,“ líčí.

U majitele zjišťoval, kdy auto naposledy jelo. „Ukázalo se, že naposledy někdy v roce 1932, tedy před pětadvaceti lety,“ vzpomíná se smíchem sběratel. Vůz nicméně opravil a majitel mu ho nakonec prodal.

Sbírka budí respekt, přesto jde jen o zlomek sortimentu Pragy

Příhodova sbírka budí svým rozsahem respekt. K ní má navíc také neuvěřitelných 300 tisíc kusů dokumentů - například výrobní výkresy nebo fotodokumentaci.

Sám Příhoda však tvrdí, že jeho kolekce aut a strojů obsahuje jenom naprosté minimum sortimentu značky Praga.

„Firma Praga vyráběla i speciální auta třeba pro filmaře, sanitky, pohřební či hasičská auta, reprezentativní auta na zakázku pro filmové hvězdy, která existovala v jednom či dvou kusech - ve výsledku Praga vyrobila přes dva tisíce typů aut a strojů,“ přiblížil Příhoda.

Nejstarší Příhodova pragovka je z roku 1908. Velkou pozornost však pravidelně budí také vůz, který mohli obdivovat lidé na pelhřimovském náměstí - Praga Grand z roku 1918 vyzdobená státní vlajkou a prezidentskou standartou.

„Jeho majitelem byla Správa kanceláře prezidenta republiky, která auto půjčovala prezidentovi ke služebním jízdám. S ním ve voze jezdila i ochranka v sokolských uniformách,“ popisuje sběratel.

S Masarykem se sběratel setkal coby dítko v Karlových Varech

Auto pohání čtyřlitrový čtyřválec, ale jeho výkon je na dnešní poměry slabý. Dokáže vyvinout maximální rychlost jen 95 kilometrů v hodině, zatímco dnes jezdí běžně auta s mnohem menšími motory i dvakrát tak rychleji.

„Zajímavé je, že Praga Grand má velmi nekvalitní brzdy. Podstatné tehdy bylo jet - komfortní brzdění bylo patrně podružné,“ směje se Příhoda. Auto, ve kterém jezdil i T. G. Masaryk, Příhoda koupil od pravnučky řidiče, který na Hradě jezdil.

K tomuto vozidlu Příhoda přidává i prožitek z dětství - je jedním z žijících pamětníků, kteří prezidenta Masaryka na vlastní oči viděli.

„Bylo to v Karlových Varech před hlavní poštou, kde jsme za rohem tehdy měli školu. Bylo mi asi pět let. Myslím, že jsme tam šli jako děti dělat nějakou lumpárnu. Masaryk šel proti nám, některé z nás pohladil. Pamatuju si, že mě zaujala jeho vysoká postava,“ řekl Příhoda.

Emil Příhoda provozuje automuzeum Pragovek. Do roku 2016 bylo ve Zbuzanech, nyní je v Praze.

Značka Praga existuje dodnes. Česko-slovenská firma Praga Cars vyrábí automobily, motokáry či letadla.