Hází kameny po lidech, ničí auta. Litvínov trápí parta dětských výtržníků

Zároveň sprostě pořvávali nejen po svých vrstevnících, ale i po dospělých, kteří se je snažili okřiknout. Vedle toho pak výtržníci, z nichž jeden chodí po městě dokonce ozbrojený boxerem nebo nožem, také ničili fasády domů či zaparkované vozy, po kterých opět házeli kameny či klacky.

Jeden ze členů party se do Litvínova podle svědectví místní obyvatelky přistěhoval s rodiči teprve před rokem, kdy chodil do třetí třídy.

„Poprvé jsem si ho všimla, když se chtěl začít kamarádit s mými dětmi. Ze začátku se choval úplně normálně. Poté, co se chytil dalších tří kluků, se to ale zlomilo. Začal být na ostatní děti zlý,“ popsala žena s tím, že ačkoli ostatní děti trávily doma čas na online výuce, klučina se potuloval neustále venku.

Chování hochů začali jako první řešit asistenti prevence kriminality litvínovské městské policie, kteří v Hamru působí.



„Uvedené skutečnosti jsme předali odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Litvínově. Dále jsme pomohli kontaktovat rodiče dětí,“ řekl ředitel litvínovských strážníků Martin Klika.

Odbor: Zveme si rodiče na pohovory

V uvedené lokalitě také městská policie zvýšila dohled asistentů prevence kriminality i počet kontrol hlídkami strážníků.

Vedoucí litvínovského odboru sociálních věcí Veronika Knoblochová zatím nechce výtržnosti ani postup proti pachatelům vzhledem k jejich nízkému věku nijak podrobně komentovat.

„Zveme si rodiče a děti na pohovory, zjišťujeme si situaci ze škol. Otázkou je i to, zda je na stole trestní oznámení. Je to však dlouhodobý proces, který podle závažnosti situace trvá i několik měsíců či let, kdy s rodinami spolupracujeme a hlídáme, co se v nich děje,“ popsala pouze všeobecně postup úřadů.

Dvě základní školy v Litvínově, na které problémové děti chodí, se záležitostí nemohou oficiálně zabývat. Tím, že k incidentům nedocházelo na jejich půdě, nemohou do situace přímo zasáhnout.

Kriminalita, kterou páchají děti, v kraji poslední roky vzrůstá. Před několika lety řešili například právě litvínovští strážníci hned několik případů rvaček mladých lidí, mezi nimž byli často i nezletilí. Vzájemné souboje si domlouvali přes sociální sítě, na kterých pak rvačky i vysílali.