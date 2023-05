Kdo dluží, tomu strážníci seberou SPZ. Litoměřice zavedly bič na neplatiče pokut

„Strážníci zastaví vozidlo, když mají podezření ze spáchání přestupku. To je například vjezd do zákazu vjezdu, projetí na červenou nebo přejetí železničního přejezdu, když bliká červené světlo. Odejmout registrační značku vozidla mohou strážníci v případě, že osoba spáchá přestupek v dopravě na území Litoměřic a dluží městu pokutu,“ vysvětluje zástupce velitele litoměřické městské policie Robert Čelko.

Zabavení registrační značky se vztahuje pouze na případy, že kdy dotyčný nezaplatil pokuty za dopravní přestupky, které dříve spáchal na území města.

„Věříme, že se touto cestou podaří snížit počet neplatičů pokut. V současné době evidujeme v této souvislosti 2 026 pohledávek za 18,9 milionu korun,“ poukazuje na smysl tohoto kroku Martina Skoková, vedoucí právního úseku litoměřické radnice.

Za jiné dluhy vůči městu strážníci registrační značky odebírat nemohou. „Občané dluží třeba 24 milionů městu za odpady, na to se ale tato naše kompetence nevztahuje,“ doplňuje Čelko.

Také dluhy za pokuty, které takto vznikly na území jiných měst, litoměřičtí strážníci vymáhat nemohou. Na ty se ale vztahují pravomoce celorepublikových orgánů. „Celní správa a Policie ČR mohou na rozdíl od městské policie odnímat registrační značky vozidel za všechny dlužné pokuty způsobené kdekoli v republice,“ upozorňuje Čelko.

Policisté však na dlužníky nenaráží každý den. „Mluvil jsem s celní správou a ti mi řekli, že se měsíčně jedná tak o dva až tři případy v celém Ústeckém kraji,“ podotýká Čelko.

Zákon, který zabavení registračních značek umožňuje, začal platit počátkem roku 2022. Policisté a celníci jím získali oprávnění vyžadovat při kontrole vozidla zaplacení dosud neuhrazené pravomocné pokuty za dopravní delikty. Na základě pozměňovacího návrhu poslanců získali obdobné oprávnění i strážníci obecní policie.

„Za 12 měsíců praxe se státní policii a celní správě takto podařilo vybrat téměř 16 milionů korun, z toho více než šest milionů bylo na nedoplatcích za již dříve uložené dopravní pokuty,“ uvádí Radim Tuček z litoměřické radnice.

Inspirace v Litvínově

Novinka by mohla pomoci milionové dluhy alespoň zmenšit. „Vedení Litoměřic rozhodlo, že by se mohl tento nástroj použít, aby se snížil počet dluhů, které mají občané vůči městu. Informace jsme brali z Litvínova, kde to už nějakou dobu funguje. Také oni mají zkušenosti, že se jedná o jeden až dva případy měsíčně. Ale funguje to jako strašák a řadu pokut už prý dlužníci raději zaplatili,“ dodává Čelko.

V některých městech strážníci vybírání pokut neřeší, protože je pro ně komplikované zjistit aktuální stav dluhů. „V Litoměřicích jsme ve spolupráci s radnicí zajistili online přístup, kdy budeme v přímém kontaktu s osobou, která nám po telefonickém zavolání bude do terénu předávat potřebné informace. Musíme si být jisti, že dluh opravdu trvá a je aktuální,“ přibližuje strážník.

Uhradit pokuty mohou dlužníci přímo na místě nebo na pokladně radnice či na služebně policie, kde jim strážníci odebranou registrační značku také vrátí.