Do domu mládeže si chodil hrát, teď mu šéfuje. Nejvíc dětí chce sport, říká

Mohl byste Dům dětí a mládeže Rozmarýn čtenářům v krátkosti představit?

Nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit, od vzdělávacích, jako jsou přírodovědné, technické nebo umělecké výtvarné a hudební, až po různé pohybové aktivity, mezi které počítáme nejenom sporty, ale i mažoretky a další. Snažíme se všem, kteří sem přijdou, umožnit smysluplně strávit volný čas.

Kolik dětí chodí na kroužky do Rozmarýnu a kolik se jim věnuje lektorů?

Máme dvanáct interních pedagogů na plný úvazek a 31 externích. Dětí, které sem docházejí na kroužky, máme v současné době 989. Některé ale chodí i do více kroužků. Vedle toho se řada dalších dětí účastní prázdninových táborů a víkendových akcí.

Jaké tábory pořádáte?

Každé prázdniny děláme jeden tuzemský výjezdový tábor a jeden zahraniční, kdy s dětmi jezdíme do Chorvatska. Tábory se snažíme dělat cenově dostupné, aby si je mohli dovolit i hůře situovaní rodiče. A vždycky když děti mají prázdniny, pořádáme příměstské tábory a příležitostné akce.

Kde všude v Litoměřicích Rozmarýn působí?

Centrum máme v Plešivecké ulici, kde se odehrává řada našich aktivit. Vedle toho máme také technický klub v Sovově ulici v centru města a pak ještě dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech. V současné době jednáme s naším zřizovatelem, kterým je město Litoměřice, že by nám v roce 2025 mohla připadnout jedna budova po základní umělecké škole, až se „zuška“ přesune do nově rekonstruované budovy bývalého vojenského velitelství.

V ředitelské pozici za sebou máte první měsíce. Chystáte nějaké změny?

Chtěl bych rozšířit kompetence pedagogů, aby mohli být více manažery a samostatně řídit své obory, kterým dobře rozumějí. Mým cílem je více zapojit pedagogy do řízení a chodu domu dětí a mládeže.

Pozorujete nějaké změny v tom, jak se v poslední době vyvíjí práce s dětmi?

Každé dítě je originál a má své specifické zájmy. Ale my, kteří tu s nimi pracujeme, jsme sami hraví, a tak jim rozumíme. Za osm let, kdy v domě dětí a mládeže pracuji, však žádnou výraznější změnu u dětí nepozoruji.

O co mají děti zájem a jaké kroužky naopak zanikají?

Nejvíce dětí se hlásí na sportovní aktivity, ale třeba také na keramiku. Velký zájem je samozřejmě i o aktivity technického klubu. Je to ale velice proměnlivé. Například jeden rok se na rybářský kroužek přihlásí osmnáct dětí a následující rok jen devět. Nějaké trendy však nepozorujeme.

Jak se na zájmu účastníků o kroužky projevuje inflace a zdražování?

Snažíme se ceny držet tak, abychom byli co nejdostupnější. Za jednu lekci v našich kroužcích děti platí poměrně málo, pohybuje se to od 20 do 50 korun. Možná se šetření třeba ještě projeví a rodiče budou váhat, zda dítě přihlásit na jeden nebo na dva kroužky.

Chodil jste jako dítě do domu dětí a mládeže, znáte ho „zevnitř“?

Chodil jsem na všechno – na příměstské tábory, na různé kroužky, na flétnu, na keramiku, na počítače a na řadu dalších. Snažím se, aby to i teď fungovalo tak, jak jsem to tenkrát zažil a jak se mi to líbilo. Aby tu děti mohly najít, co je baví.

Na co jste se v dětství nejvíc těšil?

Největším lákadlem pro mě byla skupina dětí, kde bylo živo a hrály se různé hry. Bavilo mě potkávat se zase s jinou partou než ve třídě.

V domě dětí a mládeže jste pracoval už dříve, co jste měl na starosti?

Vedl jsem tady dopravní výchovu a také další akce na dopravním hřišti.

Z čeho máte jako ředitel největší obavy a na co se naopak nejvíce těšíte

Obavy nemám a těším se na to, co přijde. Nevadí mi, když se objeví nějaká překážka, vždycky se s tím totiž dá něco dělat. Těším se také na to, co sem mohu přinést, že za mnou bude vidět práce a že to tady bude žít.

