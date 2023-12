Žena nabízela levné letenky, policie hledá její další napálené zákazníky

Případem se detektivové zabývají od července a doposud škodu vyčíslili na 530 tisíc korun. Nemusí jít ale o konečnou částku, předpokládají, že podvedených je víc.

Obviněná žena nabízela zájemcům letenky výrazně levněji, než je běžně dostupná cena. Vytvořila si stabilní základnu klientů, kterým letenky skutečně sehnala, ale rozdíl ceny doplatila ze svého. Spokojení zákazníci ji pak doporučovali dál.

„Obviněná však neměla žádný jiný příjem a po čase se dostala do situace, kdy již neměla vlastní finanční prostředky, aby letenky mohla doplácet. Dluhová spirála se roztočila. Příchozími penězi od jednoho klienta financovala letenky druhému. Dluh dále narůstal a došlo to zákonitě do bodu, kdy někteří zákazníci neměli jak peníze, tak ani letenky,“ popsala mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Aby žena splatila své závazky, začala nabízet investování do „známé platformy na zprostředkování ubytování“. „Klientům tato investice měla následně poskytnout výrazné slevy na nákup dalších letenek. Získané peníze použila na pokrytí některých akutních dluhů a také pro svou osobní potřebu,“ uvedla Hyšplerová.

Policie ženu před pár dny obvinila z podvodu. Detektivové hledají další poškozené. Od výše škody se bude odvíjet trestní sazba. „Žádáme další klienty, kteří byli obviněnou (nositelka jména řeckého původu) poškozeni, ať se přihlásí na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně,“ uvedla mluvčí policistů.