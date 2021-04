Krupka opět nabízí atraktivní pozemky, předchozí prodej stále řeší policie

Kauza prodeje parcely v atraktivní lokalitě o rozloze přes 10 tisíc metrů čtverečních začala v lednu 2019, kdy ji chtěla radnice prodat nejprve vcelku za zmíněných 250 korun za metr. V květnu ale začaly na úřad chodit žádosti lidí, kteří chtěli odkoupit část, šlo hlavně o lidi z radnice a jejich příbuzné.

Navíc žádali v době, kdy záměr ještě nebyl zveřejněn na úřední desce. Jak se o něm dozvěděli, nedokázal nikdo vysvětlit. U veřejnosti i opozice věc způsobila velké kontroverze, proto zastupitelé prodej zrušili. Případ dál řeší policie.



Nyní město parcelu prodává po částech formou obálkové metody, kdy nabízí osm nezasíťovaných pozemků o výměře od 857 do 1 236 metrů čtverečních. Zájemci mohou nabídky podávat do 30. dubna. Pokud se o pozemek přihlásí více lidí, rozhodne vyšší nabídka.



„Pro obálkovou metodu jsme se rozhodli, aby byl proces co nejvíce transparentní. Navíc chceme být dobrými hospodáři a maximalizovat výnos. Podle znaleckého posudku jsme stanovili minimální cenu na 315 korun za metr čtvereční,“ řekl místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka naše město).



Měla být zasíťovaná, ale není

I nynější prodej ale opozice kritizuje. Vadí jí, že se pozemky prodávají nezasíťované, ačkoli sdružení Krupka naše město na podzim avizovalo, že pokud půjde parcela do prodeje znovu, bude zasíťovaná.



„Obávám se, že pokud město prodá pozemky osmi různým lidem s tím, že si je sami zasíťují a vybudují tu komunikaci a veřejné osvětlení, stejně se tím nezbaví koordinace. Přece nechceme, aby nám tu vznikla nedodělaná lokalita rodinných domů. Navíc vždy je riziko, že někdo pozemek koupí jako spekulaci, bude ho chtít prodat a nebude mít žádný zájem do něj investovat nebo budovat komunikaci,“ myslí si zastupitel Rostislav Příhoda (Zdravá Krupka).



Podle něj by bylo lepší, kdyby město sítě, silnici i osvětlení zařídilo samo. „Chápu, že na to třeba nejsou peníze, ale v takovém případě by se dalo zahrnout do podmínek prodeje, že se na tom budou finančně podílet noví majitelé,“ míní.



Proč sdružení Krupka naše město změnilo ohledně sítí názor, vysvětluje Kadlec právě finančními důvody. „Loni jsme prosazovali prodej zasíťovaných parcel. Přišlo nám to komfortnější pro zájemce. Nyní jsme ale museli reflektovat, že pandemie zasáhla i naše město. Máme milionové daňové propady. Vybudování sítí a komunikace představuje velké náklady, které by neúnosně zatížily hospodaření města. Proto jsme z požadavku ustoupili,“ sdělil.



Místostarosta: Konspirace odmítám

Zdravé Krupce se ale nelíbí ani to, že bude prodej probíhat obálkovou metodou. „Když už, měly se odevzdávat až na zastupitelstvu, které proběhne později, než je termín odevzdání obálek. Přijde nám to pochybné. Město mělo zvolit spíše elektronickou aukci,“ myslí si zastupitelka Miloslava Bačová.



„Já tyhle konspirační teorie odmítám. Obálky budou neprůhledné, zalepené a rozbalovat se budou až na zastupitelstvu. Je to běžný postup, třeba i při žádostech o dotace. Právě proto, aby byla zachována anonymizace, je tam podmínka, že mohou být nabídky podávány jen přes podatelnu,“ brání se Kadlec.



Dodal, že každá obálka bude mít jen razítko s datem a číslem jednacím a v komisi, která je bude otevírat, by měli být zástupci všech stran v zastupitelstvu. „Tím bude zaručena maximální transparentnost,“ míní.