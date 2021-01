V Ústeckém kraji se objevují lidé střední generace s těžkým průběhem covidu

Těžký průběh se začíná objevovat u pacientů ve věku mezi 40 a 50 lety. „Je to novinka a těžko z toho teď dělat závěry. Ale máme informace, že podobné případy hlásí i jiné kraje. Zatím jsou to u nás jednotky pacientů, rozhodně do deseti, ale nebyli jsme na to zatím zvyklí,“ přiblížil Josef Škola, krajský koordinátor intenzivní péče a primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici.

„Právě k nám, do ústecké Masarykovy nemocnice, míří dva pacienti, kterým je pod 50 let a budou pravděpodobně potřebovat připojení na ECMO,“ podotkl současně Škola.



ECMO je přístroj zajišťující mimotělní krevní oběh, který dokáže dočasně nahradit funkci těžce postižených plic.

Počty pacientů v nemocnicích postupně mírně klesají, ale zátěž vyčerpaných zdravotníků zůstává stále velmi vysoká. „Ve čtvrtek bylo v nemocnicích hospitalizováno 369 pacientů, z nich 82 na jednotkách intenzivní péče, 49 na umělé plicní ventilaci a jeden pacient na ECMO,“ přiblížil Škola.

„Poukázky“ na závažný průběh: vysoký tlak a obezita

Podle primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavla Dlouhého závažný průběh nastává u mladých lidí, kteří mají nějaký rizikový faktor. „Nejčastěji je to obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka. To jsou přímo ‚poukázky‘ na závažný průběh,“ varoval Dlouhý.

Podle něj by lidé zvláště teď měli dbát na zdravý životní styl. „Dlouhé procházky jsou nyní ideální. Každé kilo navíc, které lidé během epidemie získají, je špatně,“ upozornil Dlouhý.

Podle něj se povaha viru zásadně nezměnila z hlediska průběhu onemocnění. „Spíš je virus více přítomný v populaci a nakazilo se více mladých osob, které na jaře měly obavy a více se chránily. Nyní jsou tito lidé méně obezřetní,“ dodal Dlouhý.

Ve druhém týdnu letošního roku v kraji s onemocněním covid-19 zemřelo 61 lidí a onemocnělo 3 203 lidí, což je o 2 166 lidí méně než v prvním lednovém týdnu, kdy v kraji zemřelo 68 lidí.