Na knize o historii Hrobu pracoval téměř 50 let, sám ji také ilustroval

Pro své celoživotní dílo Josef Brabec sbíral informace z archivů, překládal staré knihy i kroniky psané švabachem.

„Kniha má celkem sedm kapitol, 900 stran a přes 100 ilustrací. Josef nikdy neměl v plánu ji vydat, ale naštěstí změnil názor,“ přiblížil Marek Kratochvíl, vnuk autorova bratra, který mu s vydáním publikace pomáhá a za autora řeší i veškerý marketing a komunikaci.

Sám Brabec o vydání knihy zpočátku nechtěl ani slyšet. Jeho cílem bylo vytvořit maximálně pár kusů pro rodinu.

„Zpracování takové bichle by ale bylo finančně nákladné. Navíc mi přišlo líto, aby tak kvalitní dílo mělo jen pár lidí. Dohodli jsme se proto na kompromisu, že uděláme 500 kusů. A tím šla i cena dolů,“ popsal Kratochvíl.

Pro vydání knihy museli sehnat 275 tisíc korun. Spustili proto kampaň na crowdfundingovém webu Startovač (umožňuje získání financí na rozvoj podniku či uskutečnění projektu).

„Byla to jediná varianta, jak udělat kvalitní marketing a vysvětlit lidem, o co se jedná. Navíc si ji mohli hned objednat,“ vysvětlil Kratochvíl.

Na začátku měl obavy, jestli se peníze podaří vybrat, od prvních dnů se ale o knihu hlásily desítky zájemců. A mezi nimi i město Hrob, jehož vedení si objednalo 150 výtisků.

JOSEF BRABEC Před 77 lety se narodil v Košťanech a celý život žije v Hrobu.

Jeho děda i otec byli horníci a proto má k městu a jeho okolí pevné vazby.

Po vystudování Vysoké školy báňské v Ostravě pracoval v Rudných dolech ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí.

V 60. letech minulého století se rozhodl, že svou původně hornicko-historickou knihu rozšíří na celkovou historii obce.

Téměř celý svůj život sepisoval zajímavosti o městě Hrobu a pátral v českých a německých archivech, kde překládal švabach a staré německé texty.

Kreslil památky a zajímavá místa a na papír vyobrazoval budovy, krajinu i dobový oděv, který byl do té doby zaznamenán pouze v psané podobě.



„Chtěli jsme podpořit místního významného občana, jehož dílo má velkou kvalitu. Knihy budeme bez zisku prodávat v našem infocentru, abychom pomohli s jejich šířením, a několik desítek kusů si necháme pro potřeby města, jako je obdarování významných občanů či jako dárek pro návštěvy. Bude to zkrátka kniha, která bude reprezentovat naše město,“ sdělil starosta Jiří Fürst.

Na Startovači se nakonec povedlo vybrat skoro 292 tisíc. „Jsme moc rádi, že se nám podařilo částku získat. Naše práce teď ale teprve začíná. Musíme knihu připravit do tisku a zhruba za dva měsíce by měla být hotová. Pak ji budeme distribuovat donátorům,“ řekl Kratochvíl.

Podle něj ještě asi 100 knih nemá svého majitele. Zájemci si je mohou objednat přes web historiehrobu.cz a k dostání budou i v infocentru města Hrob.

„Když Josef začal knihu psát, byla jen o hornictví. Časem ale zjistil, že lidé o městě moc nevědí, a tak ji rozšířil o historii Hrobu a okolí. Je to jeho poselství, odkaz dalším generacím,“ nastínil Marek Kratochvíl.

„Byla by škoda, kdyby zůstala nevydaná. Pracoval na ni mnoho let a vzhledem k absenci zdrojů, historických památek a pamětníků už tu není nikdo jiný, kdo by mohl podobnou publikaci vydat. Je to zkrátka velký odkaz, který po něm zůstane ještě dlouho poté, kdy už tady nebude,“ uzavřel Kratochvíl.