Zchátralá renesanční tvrz se zámkem v Hrobčicích mají šanci na opravu

„Na rekonstrukci hlavní budovy tvrze v Hrobčicích jsme získali dotaci 18 milionů korun. Z rozpočtu obce půjde na opravu stejná částka,“ sdělila starostka Hrobčic Jana Syslová.

Podle ní by měl objekt po rekonstrukci sloužit jako polyfunkční centrum.

Zchátralá budova tvrze je součástí bývalého poplužního dvora. Vedle ní dříve stála i dnes už neexistující brána zdobená vlaštovčími ocasy, erby rodu Rausendorfů a letopočtem 1579.

Během třicetileté války byla tvrz dobyta Švédy a značně poškozena, v roce 1688 se stala majetkem Lobkoviců, po 2. světové válce byla zestátněna a od té doby chátrá.

Součástí areálu je i špejchar, který už letos obec ze svých zdrojů opravila. Nově v něm sídlí místní hasiči a zázemí poskytuje i pracovníkům údržby obce.

Tvrz v Hrobčicích Poprvé se uvádí roku 1589 v majetku Hynka Rausendorfera ze Špremberka.

V roce 1596 ji koupil Jan Mirošovský z Mirošovic a o 20 let později Jiří ze Šternberka. Roku 1668 pak Lobkovicové.

Ve 2. polovině 20. století v zemědělském dvoře hospodařil státní statek.

Během restitucí po roce 1989 se neudržovaný areál vrátil Lobkovicům, ale ti ho prodali a objekt dál chátral.

Zachráněn by nakonec mohl být i zámek v Mirošovicích, který patří rovněž do katastrálního území Hrobčic. Památkově chráněný objekt také ze 16. století je v neudržovaném stavu už 70 let a v srpnu se tu zřítila část střechy.

Vlastníkem objektu je od 90. let spolek Kampanila, který na opravu dlouho marně sháněl finance. Kromě výjimky v roce 2006, kdy s pomocí dotace opravil havarijní střechu na věži, už s jinými žádostmi u ministerstva kultury neuspěl.

V roce 2015 se spolkem navázala spolupráci obec, která připravila projekt na rekonstrukci a využití zámku. Peníze se ale opět sehnat nepodařilo. Vše se změnilo až nyní.

„Jednali jsme s ministerstvem průmyslu a obchodu o dotaci v rámci programu Restart. Zámek by měl poskytnout zázemí místním podnikatelům v podobě kanceláří, řemeslných dílen a hlavně zde bude restaurace se sálem pro pořádání svateb a jiných slavnostních a společenských akcí,“ říká Syslová.

Komisi se projekt velmi líbil. „Slíbili nám, že ho podpoří. Rozhodnutí bychom měli obdržet v nejbližší době. Máme přislíbeno zhruba 41 milionů korun,“ těší starostku.

Hrobčicko, které má rozlohu 42,5 kilometru čtverečních, má podle ní v současnosti jen jedinou restauraci bez společenského sálu, a to navíc jen o víkendech.

Zámek Mirošovice Ve 14. století vznikla v obci Mirošovice na Teplicku jako původní panské sídlo tvrz rytířů Mirošovických, kterým vesnice patřila až do konce 16. století.

Kolem roku 1554 byla pozdně gotická stavba přestavěna v renesančním stylu. V roce 1668 se stali majiteli zámečku Lobkowiczové.

Jako zámek se budova využívala až do 20. století, poté však byla komunistickým režimem znárodněna.

Údržba objektu byla zanedbávána a dostal se až do havarijního stavu, přestože od roku 1964 je na seznamu kulturních památek ČR.

Oprava zámečku má stát 60 milionů korun a obci se zatím takovou sumu získat nedaří.

„Veškeré kulturní a společenské akce tedy musíme organizovat pod širým nebem a doufat, že nám vyjde počasí,“ poznamenala starostka.

„Máme dvanáct katastrálních území a devět místních částí. Prakticky v každé obci máme objekty v podobném stavu. Podobných památek je na našem území hodně, ale peněz na opravy je naopak málo,“ řekla před časem starostka.

Alespoň tvrz a zámek by se podle ní mělo podařit zachránit.