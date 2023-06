Lituji toho, přiznal majitel autoškoly podvody při zkouškách. Komisař mlčí

Obžalovaný komisař Radek Šampalík řekl, že vypovídat nebude, že se vyjádří později. Hrozí mu až deset let vězení. Dalším hrozí podmíněné tresty, peněžité tresty a zákazy činnosti.

Jeden z obžalovaných provozovatelů autoškoly Patrik Baranovič vinu přiznal ve čtvrtek. Řekl, že za jednoho žadatele se platily nejprve tři tisíce korun, později čtyři tisíce. Majitel jiné autoškoly Karel Krolop dnes řekl, že doznává, že při zkoušce radil a jednomu z komisařů dal pět tisíc jako peněžitý dar, za což měli uchazeči z jeho autoškoly „úlevy“ u zkoušek. „Lituju toho činu,“ řekl.

V kauze čelí obžalobě komisař z úřadu ve Varnsdorfu, čtyři zástupci autoškol a tlumočník. Úplatky dostávali podle žalobce dva komisaři od autoškol z celé republiky, jeden z nich už zemřel.

Drtivá většina žadatelů policistům řekla, že jejich zkouška se odehrála řádně. Na 400 z nich čelí obvinění z křivé výpovědi, někteří již byli odsouzeni. Za podplácení už byl odsouzen k peněžitému trestu 20 tisíc korun muž, který předal obžalovanému komisaři lahev rumu za to, že mu překontroloval při zkoušce test.

Obžalovanému komisaři ministerstvo dopravy odebralo úřední razítko na začátku trestního stíhání.

Na nekalé jednání upozornilo v roce 2019 policisty ministerstvo dopravy, kterému se zdálo podezřelé, že v patnáctitisícovém Varnsdorfu skládá na radnici zkoušky stejný počet lidí jako ve stotisícovém Ústí nad Labem. Většina z nich neměla bydliště na Děčínsku ani v Ústeckém či sousedním Libereckém kraji.

Doma měli stovky tisíc

Komisaři žadatelům různými posunky radili správné odpovědi, někteří uchazeči o řidičský průkaz ani ke zkoušce nepřišli nebo za ně komisař vyplnil test. Státní zástupce Lukáš Otipka v obžalobě uvedl, že dva komisaři přijali přímo ve zkušební místnosti hotovost v blíže neurčené výši, lahve vína či lahev rumu za to, že poradí při testech, případně je zkontrolují nebo je sami vyplní.

„Společenská škodlivost jejich jednání je obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostane řada lidí, kteří by na nich neměli co dělat. Řada lidí, kteří složili úspěšně zkoušku ve Varnsdorfu, se pokoušela dříve zkoušku složit opakovaně v jiných místech po celé České republice a ty jejich výsledky byly tristní. Mám za to, že ti lidé by neměli řídit motorová vozidla a jsou potenciálně nebezpeční pro další účastníky silničního provozu,“ řekl Otipka.

Soud dnes jako listinné důkazy přečetl zprávy z domovních prohlídek u komisařů, při kterých policie našla hotovost ve stovkách tisíc korun. Hlavní líčení bude pokračovat na konci srpna.