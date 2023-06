Dvě hodiny jízd a řidičák v kapse. Soud začal řešit obří kauzu podvodů s průkazy

Jednání se koná v nepřítomnosti tlumočníka. Státní zástupce četl hodinu a půl obžalobu a ještě není u konce. Odpoledne po dočtení obžaloby chce soud vyslechnout obžalované. Nejvyšší trest hrozí komisaři, a to až deset let vězení.

Úplatky dostávali podle žalobce dva komisaři od autoškol z celé republiky, jeden z nich už zemřel. Stovky lidí čelí stíhání z křivé svědecké výpovědi. Na nekalé jednání upozornilo v roce 2019 policisty ministerstvo dopravy, kterému se zdálo podezřelé, že v patnáctitisícovém Varnsdorfu skládá na radnici zkoušky stejný počet osob jako ve stotisícovém Ústí nad Labem. Většina z nich neměla bydliště na Děčínsku ani v Ústeckém či sousedním Libereckém kraji.

Policisté u 722 žadatelů prokázali, že řidičský průkaz získali neoprávněně. Komisaři žadatelům různými posunky radili správné odpovědi, někteří uchazeči o řidičský průkaz ani ke zkoušce nepřišli nebo za ně komisař vyplnil test. Státní zástupce Lukáš Otipka ve čtvrtek v obžalobě uvedl, že dva zkušební komisaři přijali přímo ve zkušební místnosti hotovost v blíže neurčené výši, lahve vína či lahev rumu za to, že poradí při testech, případně je zkontrolují nebo je sami vyplní.

V přípravném řízení odmítli obžalovaní vypovídat.

„Společenská škodlivost jejich jednání je obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostane řada lidí, kteří by na nich neměli co dělat. Řada lidí, kteří složili úspěšně zkoušku ve Varnsdorfu, se pokoušela dříve zkoušku složit opakovaně v jiných místech po celé České republice a ty jejich výsledky byly tristní. Mám za to, že ti lidé by neměli řídit motorová vozidla a jsou potenciálně nebezpeční pro další účastníky silničního provozu,“ řekl novinářům Otipka.

Jeden z žadatelů měl například bydliště v Ostravě, kde několikrát propadl u zkoušky, získal třeba 17 bodů z 50 možných a ve Varnsdorfu uspěl. Řidičský průkaz na nákladní automobil obdržel člověk, který absolvoval pouze dvě hodiny kondičních jízd. Někteří žadatelé z těch, kteří složili zkoušku nezákonně ve Varnsdorfu, už o řidičský průkaz zase z různých důvodů přišli. Mezi žadateli byli uchazeči o řidičský průkaz na osobní automobil, ale třeba také na návěs či autobus.

Policie se obrátila na správní úřady v obcích, které mohou neoprávněně získané řidičské průkazy odebrat nebo vyzvat dané žadatele, aby složili zkoušku znovu.

Drtivá většina žadatelů policistům řekla, že zkouška se odehrála řádně. Na 400 z nich čelí obvinění z křivé výpovědi, někteří již byli odsouzeni. Obžalovanému komisařovi ministerstvo dopravy odebralo razítko na začátku trestního stíhání.