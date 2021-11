Děčínské K-centrum čeká opět stěhování, vadí rodičům dětí z blízkého DDM

„Lidé se nejenom na Teplické ulici, ale v celých Podmoklech necítí bezpečně. Zaznamenali jsme případy, kdy drogově závislí posedávají na schodech u domu dětí a mládeže, ale i případy, kdy si aplikovali drogu v proluce vedle domu,“ popsal situaci Marcel Horák, ředitel děčínské městské policie.

Výjimkou nejsou ani poházené použité injekční stříkačky v okolí domu dětí nebo lahvičky od léků v prostoru zadního vchodu. „Umístění K-centra poblíž zařízení pro děti není vhodné,“ domnívá se Horák.

Přesunout K-centrum do oblasti, která je „více na očích“ a pod dohledem strážníků a kamerového systému, je jediné řešení i podle náměstkyně primátora Anny Lehké, jež má na starost sociální oblast.

„Problém s drogově závislými je v celých Podmoklech, proto městu jako zřizovateli K-centra nezbývá nic jiného než ho přesunout jinam, i kdyby to mělo být jenom o 500 metrů. V tuto chvíli jde o konfliktnost celé lokality,“ říká náměstkyně.



„Za město jsem podala trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodného podezření nedovolené výroby omamných a psychotropních látek a jejich přechovávání v této lokalitě,“ dodává Lehká.

Hledá se vhodný objekt

Kontaktní centrum pro drogově závislé funguje v Děčíně už od devadesátých let minulého století a za tu dobu se stěhovalo několikrát. V minulosti sídlilo například na Husově náměstí nebo na Dlouhé jízdě. Kam to bude tentokrát, zatím jisté není. Město žádný vhodný dům nevlastní a najít vyhovující prostory není jednoduché.

„Objekt musí splňovat takzvané standardy odborné způsobilosti pro zařízení poskytující adiktologické služby,“ uvedla Lehká. Jisté je pouze to, že se „káčko“ nebude stěhovat nikam do okrajových částí města, ale mělo by být více v centru. „Musí být blízko svým klientům, kteří jsou právě ve středu města,“ dodala.

V současné době město hledá vhodný objekt ke koupi nebo rekonstrukci, probíhají také jednání s vlastníky vytipovaných domů. „Jednáme, ale není to úplně jednoduché,“ konstatuje Lehká s tím, že se snaží vlastníkům na rovinu říkat, jaká služba bude v domě umístěna. „Snažíme se dělat i osvětu, aby lidé opustili většinový názor, že se jim u domu budou povalovat zdrogovaní bezdomovci,“ dodává.



Do kontaktního centra docházelo v loňském roce 273 klientů a v rámci terénní práce se staralo o dalších 138 klientů. „Je velice důležité, abychom činnost centra zachovali i do budoucna, je velice potřebné,“ je přesvědčena náměstkyně. Služby centra nevyužívají jenom drogově závislí, ale je určeno i pro jejich blízké, kteří se sem mohou přijít poradit.

„Dneska se klientem centra může stát například drobný živnostník, který má práci, má rodinu, ale nějaká životní situace, třeba i pandemie covidu, ho dohnala do situace, kdy začal být závislý na lécích nebo na stimulátech,“ je o důležitosti zařízení přesvědčena náměstkyně Lehká.