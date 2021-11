Kvůli narkomanům vyšla do ulic Ústí domobrana s nunčaky. Radnice je proti

„Takto budeme chodit každý den v deset hodin, a jak tady nebude klid, hoši, tak vás pošlu všechny domů já,“ řekl mladý muž na videu, které skupina nedávno sdílela na Facebooku. Do ulic vyrazili vybaveni provizorními zbraněmi – třeba tyčemi nebo nunčaky.

Jak ale sami přiznávají, k žádnému incidentu zatím nedošlo. Jejich cílem je narkomany spíše zastrašit a donutit je, aby se přesunuli jinam.



Nejhorší situace je prý v okolí ulice Družstevní. „Aby bylo mezi námi tady v Krásném Březně jasno... Hoši, co berete piko, vyhýbejte se Družstevní ulici, nebo budete dostávat bitky,“ napsal před několika dny na Facebooku Lukáš Pulko.

Muž, který je ve zdejší komunitě uznávanou osobou. Mimo jiné založil romský fotbalový klub Mongaguá, s kterým jezdí na turnaje po světě. Zároveň se dlouhodobě angažuje v projektu Say No To Racism – Řekni rasismu ne. Tentokrát ale balancuje na hraně zákona.

„Situace už je zkrátka neúnosná. Každý, kdo bydlí v Krásném Březně, vám potvrdí, že tudy přes den projdou stovky feťáků. Lidé už se prostě bojí. Já teda ne, ale starší lidé a ženy s dětmi. Už se musí něco změnit,“ upozornil Pulko.

K založení nočních hlídek ho vyprovokovaly události posledních dní, kdy jeho panelák dvakrát málem vyhořel.

„Žena mě v noci vzbudila, že na chodbě hoří. Byl tam narkoman a nacpal sirku do vypínače. Vyhořel jistič. Podruhé to bylo horší, čtyři lidé dělali oheň přímo na chodbě. Tak jsme na ně s bráchou vlítli a vyhnali je,“ popsal Pulko s tím, že drogová situace v celém Ústí je podle něj alarmující.

Starostka: Udržovat pořádek má policie

S tím souhlasí i Yveta Tomková (Vaše Ústí), starostka městského obvodu Neštěmice, pod které Krásné Březno spadá.



„Drogy jsou obrovský problém v celém městě. Netýká se to jen našeho obvodu. Ale uznávám, že v okolí Družstevní ulice je poměrně dost problematických nájemníků,“ sdělila.

Před aktivitou obyvatel, kteří pořádají noční hlídky, ale varuje. „Vnímám to tak, že si chtějí spíše postěžovat. Od toho, aby tady někdo udržoval pořádek, je státní a městská policie. Pokud někdo vidí narkomana, má hned volat linku 158 nebo 156,“ podotkla starostka.

Domobrana je mimo zákon i podle Jana Novotného, zástupce ředitele ústecké městské policie. „V žádném zákoně není napsáno, že by se mohla tvořit domobrana. Je to protizákonné,“ podotkl.

Dodal, že aktuálně v obvodu Neštěmice slouží 28 strážníků. „Navýšili jsme tu hlídky na 100 procent, a navíc tu máme i 14 asistentů prevence kriminality. Přes noc zde pravidelně slouží pět strážníků,“ poznamenal Novotný.



V lokalitě navíc slouží i státní policie. „Výkon služby zde zajišťují nejen policisté z oddělení v Krásném Březně, ale i policisté z oddělení hlídkové služby. Zajištění služby je dostatečné. Neevidujeme, že by v posledních měsících v Krásném Březně stoupla drogová kriminalita,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

„Práce policie si moc vážím, ale ta drogová epidemie už se rozrostla tak, že už to ani oni nestíhají. Problém je na straně vedení města, které s tím nic nedělá,“ zmínil Pulko.