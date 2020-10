Případů covidu v Ústeckém kraji skokově přibývá, šíří se mezi záchranáři

Kvůli jedenácti infikovaným učitelům musela být dokonce uzavřena škola v Měcholupech určená pro děti lékařů a záchranářů. Zavřelo se i jedenáct mateřských školek.

Problém je hlavně nákaza mezi záchranáři. „Jsme ve výjimečném stavu a lidé by tuto situaci měli chápat a nevolat si sanitku zbytečně. Musíme zajistit akutní neodkladnou péči,“ prosí ředitel záchranné služby Ilja Deyl. Lidé by si sanitku měli volat jen v případě, kdy jejich stav bude vážně ohrožující.

„Nikdo nemůže říci, co nás čeká. Přijímáme opatření, ale vše má své limity. Pro mne tím největším je personální obsazení. Máme 21 výjezdových základen. Když na jedné onemocní sedm nebo devět lidí, je to velký problém. Nyní je to na litoměřické základně. Děláme maximum, nemůžeme si dovolit nevyjet například k závažné nehodě,“ upozorňuje Deyl.

Kraj po jednání krizového štábu požádal dopravní zdravotní službu, což jsou sanitky vozící například nemocné mezi nemocnicemi či seniory na objednanou lékařskou péči, aby na výzvu záchranářů pomohla i s přepravou pacientů do a z nemocnic.

Krizový štáb také vyzval domovy důchodců a sociální služby, aby zajistily péči o své propuštěné klienty z nemocnice. „Tito lidé už péči lékařů nevyžadují a hlavně blokují dnes tak potřebná lůžka v nemocnicích. Sociální služby by pro ně měly zajistit potřebný dohled a podmínky, aby se mohli vrátit,“ uvedl dosluhující hejtman Oldřich Bubeníček.

Mobilizují i nemocnice, litoměřická připravila odběrové stany, Krajská zdravotní (KZ), kde je nemocných 261 zaměstnanců, koupila osm nových plicních ventilátorů.

„V pátek aktivujeme dalších sedm lůžek pro pacienty s covidem-19. Celkem je pro tyto pacienty vyčleněno 354 lůžek, 54 z nich pro intenzivní péči,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Nárůst je patrný od počátku týdne, v úterý hygienici registrovali 543, v pondělí 272 nakažených. Celkem je v Ústeckém kraji aktuálně 7 609 nemocných, 65 lidí s nemocí covid-19 zemřelo. Za týden přibylo přes 3300 pozitivně testovaných.