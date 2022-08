Evakuovaní lidé z Českého Švýcarska se možná vrátí domů během víkendu

Hasiči mají možný plán návratu evakuovaných obyvatel z Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky. Pokud bude pokračovat zásah hasičů v Českém Švýcarsku podle předpokladu, měli by předat správě parku poslední část požářiště do pátku. Lidé by se tak mohli vrátit už v sobotu. Jasno bude nejpozději v pátek.