Němci nechávali skály holé. My už neumíme hospodařit, říká starosta Hřenska

Začátek požáru vás zastihl na dovolené. Jak jste to vnímal a jak rychle jste se z Turecka vrátil?

Snažil jsem se dostat domů co nejrychleji. Sehnat letenku ale nebylo vůbec jednoduché. V úterý ráno jsem přiletěl do Německa a pak rychle dojel domů. Ale už před tím jsem měl všechny informace, byl jsem pořád na telefonu s místostarostou. A návrat... Přestože jsem právník trestního práva a jsem zvyklý na ledacos, třeba i na návštěvy na pitevně, tak to byl pro mě šok. Občas se mi těžko daří zadržet slzy, když se dívám na tu spálenou krajinu.