Covid už potřetí zavřel azylový dům v Ústí, bezdomovci nesmějí z noclehárny

„Největší problém je v tom, že klienti čekají na výplatu dávek a nemají tak peníze, aby si koupili potraviny a mohli si sami vařit, což v domě musí. Musí to tak zařizovat charita. Většinou kupujeme například masové konzervy a vaříme všem třeba rizoto,“ přiblížil ředitel ústecké Charity Jakub Modes.



V současnosti je v domě 20 klientů, většinou mužů, a nikdo nesmí ven.



„Je to náročné, ale zvládáme to. Klienti už nejsou tak nervózní jako při první karanténě, tato je u nás již třetí a jsme na to připraveni. Nicméně když zavřete 20 klientů v jednom domě, je to katastrofa, zatím je to ale dobré,“ sdělila Dana Trojanová, koordinátorka směny.

Současná pravidla, kdy hygienici testují jen neočkované klienty a zaměstnance a ty naočkované nikoli, se lidem v domově nelíbí. „Teď tak nemáme ani jistotu v tom, když někdo vakcínu má, že není pozitivní. Bohužel, současná pravidla nastolená vládou jdou proti nám,“ poznamenala Trojanová.

Řada zdejších klientů totiž naočkovaná je a většina zaměstnanců také, a hygienici je tak netestovali. „Bojujeme s tím, protože někteří zaměstnanci se necítí dobře. Na testy tak zaměstnanci šli sami. Každý doma máme děti a rodiny a nechceme nikoho nakazit,“ podotkla Trojanová.

Naštěstí ještě není velká zima...

Protože jsou infikovaní klienti izolováni v noclehárně, pracovníci charity se snaží ostatním potřebným najít pomoc jinde.

„Je to problém, jiná možnost pomoci v Ústí příliš není. Naštěstí ještě není extrémní zima. Lidi v nouzi může přijímat ústecká Spirála podporující rodiny i jednotlivce v krizi. To ale není ideální pro skupinu lidí využívající noclehárnu. Ty jsou v jiných městech, v Děčíně nebo Lovosicích, což je problém. My si nemůžeme dovolit nakazit další klienty a zajistit zájemcům noclehárny je složité,“ sdělil Modes.

Podle vedoucí sociálního odboru krajského úřadu Petry Lafkové není jasné, jak dlouho lidé bez domova bez ústecké noclehárny budou. „Karanténa je v domě Samaritán zatím na dobu neurčitou,“ popsala Lafková.

První nemocní koronavirem jsou také mezi klienty a zaměstnanci v domovech důchodců na ústecké Severní Terase a v Lounech, karanténa tam zatím vyhlášena nebyla.

„V sociálních službách se testují neočkovaní klienti i zaměstnanci každý týden. Ukončení návštěv je nyní na zvážení jednotlivých provozovatelů,“ dodala Lafková.