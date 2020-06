Spletli se při navigaci. Stíhačky jim za to udělily trest smrti

Kontraband i nosič. Historie letounu 4X-AKC Letoun Lockheed Constellation L-049 imatrikulace 4X-AKC byl vyroben pro USAF v roce 1945 jako C-69 registrace 43-10316. V roce 1947 byl od USAF převeden do správy War Assets Administration, odkud byl v roce 1948 odkoupen společností Service Airways, registrován jako NX90829. Vzápětí jej získala společnost LAPAS Lineas Aereas de Panama.

Ve skutečnosti se však jednalo o utajovanou operaci. Společnost Service Airways byla vlastněna americko-izraelským podnikatelem Al Schwimmerem, který ve Spojených státech v době embarga na dodávku vojenského materiálu (včetně letadel) do Palestiny pořídil hned několik původně vojenských strojů.

Dva ze tří constellationů však FBI stihla při přeletu z Panamy do Evropy zabavit. K přepravě vojenského materiálu v rámci leteckého mostu mezi Československem a státem Izrael tak kromě strojů C-54 a C-46 Commando sloužil jediný connstelation imatrikulace RX-121. Americké posádky těchto strojů byly ubytovány v Žatci v hotelu Stalingrad.

Organizátorům leteckého mostu Al Schwimmerovi a jeho společníkovi Charlesovi Winterovi se však podařil husarský kousek, když získali tři létající pevnosti B-17, které byly již cestou do Izraele (přes Miami, Portoriko a Československo) použity při bombardování Káhiry. Pro výsledek války to byly klíčové stroje. Dne 13. července 1948 však Connie RX-121 přistála na žateckém letišti se zasunutým podvozkem. Letoun byl natolik poškozen, že na opravu čekal až do září následujícího roku. Až 17. 9. 1949 byl schopný na tři motory a s vytaženým podvozkem jako 4X-121 Panama Air Lines přelétnut do Amsterdamu, odkud opět s vytaženým a zafixovaným podvozkem pokračoval 22. října do Spojených států.

Stroj byl dočasně uskladněn v Burbanku v Kalifornii, kde jej společnost Al Schwimmer´s Intercontinental Airways nechala konvertovat do civilní verze L-149. V dubnu 1951 stroj s úpravami zakoupila společnost EL AL jako L-249 a v červenci získal jako třetí constellation v pořadí imatrikulaci 4X-AKC.

V roce 1955 provozovala společnost EL AL celkem pět těchto nezaměnitelných strojů 4X-AKA až AKE, které prostřednictvím Al Schwimmera pořídila v letech 1950 až 1955. Úprava izraelských constellationů spočívala především v instalaci dalších nadokenních nouzových východů a dodatečného ohřívače vzduchu. Každý z letounů měl však svoje mouchy, například jednomu z nich se kvůli věčným problémům s klimatizací přezdívalo „turecké lázně“. V roce 1953 se Al Schwimmer stal prvním ředitelem IAI, Israel Aircraft Industries Ltd. (pozn.: dnes Israel Aerospace Industries Ltd.) a ve své funkci vydržel 24 let. IAI je dodnes největším izraelským výrobcem vojenských a civilních letadel.