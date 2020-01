Civilní letadla „umírala“ různě. Zato přístup viníků bývá podobný

Co se stalo nad Teheránem Na palubě Boeingu 737-800 imatrikulace UR-PSR společnosti Ukrainian Airlines mířícího do Kyjeva se nacházelo 167 cestujících a 9 členů posádky. Let PS 752 obdržel povolení pojíždět v 06:05 místního času. V 06:12 dostala posádka kpt. Volodymyra Gaponěnka povolení ke vzletu z dráhy 29 R a stoupání do počáteční letové hladiny FL 260. V 06:18 se boeing nacházel 22 km severozápadně od letiště, když se letovým dispečerům při průletu výškou 8000 stop ztratil symbol radarové polohy letounu. Palubní odpovídač boeingu, transpondér, přestal odpovídat na dotazy pozemního radarového systému. Na frekvenci teheránské věže se žádné volání posádky neozvalo. Trosky letounu, který dopadl na zem vysokou rychlostí, byly nalezeny zhruba 18 km severovýchodně od místa ztráty radarového kontaktu. Ukrajinský boeing se zjevně obracel zpět k letišti.