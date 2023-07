Letní putování s Technetem: Z kombinézy sotva oprášil saharský písek

Aero MB - 200 Francouzský bombardér Marcel Bloch MB.200 BN 4 Taktické určení: Těžký bombardovací letoun pro noční nálety.

Přední střelec, navigátor (velitel), první a druhý pilot, spodní střelec, zadní střelec - radiotelegrafista. Popis letounu: Celokovový dvoumotorový letoun, s pevným podvozkem a trupem obdélníkového průřezu. Vnitřní pumovnice se nacházela pod kabinou pilotů s bombami zavěšenými přídí vzhůru. Hlavní kola podvozku byla zhotovena z hořlavého elektronu (slitina hořčíku, hliníku a zinku), ostatní části konstrukce převážně ze slitin hliníku nebo méně z oceli. Letoun byl vybaven dvojím řízením, radiostanicí s anténami na křídlech a trupu, kyslíkovými dýchači pro osádku a elektrickými mluvítky mezi členy osádky (interkom) a el. vyhříváním kombinéz.

Bomby do hmotnosti 1 400 kg, pod trupem dva závěsníky, každý pro pumu 500 kg nebo dvě bomby po 100 kg. Do vnitřní pumovnice se vešlo 8 bomb po 50 kg nebo po 100 kg. Pod pravým i levým křídlem byl závěsník pro 5+5 osvětlovacích bomb po 20 kg. Obranná výzbroj se sestávala z kulometu v přední a dvojkulometů v horní a spodní věži s 500 náboji v pásu na zbraň + 2 zásobníky pro 70 nábojů ke každému kulometu. Mířidla samočinně nastavovala předstih zaměření dle rychlosti letounu až do 360 km/h. Technická data: rozpětí 22,5 m, délka 15,9 m, výška 3,9 m, prázdná hmotnost 4,2 t, nejvyšší startovní 7,2 t, nejvyšší rychlost 245 km/h, motor 2x Walter K-14I s nejvyšším výkonem 551 kW, dostup 6 000 m, dolet 1 000 km.