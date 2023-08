Letní putování s Technetem: Letiště Veleliby a šťastný pád z tisíce metrů

V minulém díle jsme se zabývali polohou letiště v Ivanovicích na Hané, kde jsme během našeho pátrání připustili možnost, že se v místě možná nacházela letiště dvě. V případě Velelib toto zřejmě odpadá. I když zde zase nejspíš armádní plánovače potrápilo písčité podloží. Pokud by čtenáři byl tento text návodem k letnímu výletu, dotkneme se v něm Velelib, Nymburka, Mladé Boleslavi, Milovic a dalších míst v blízkém okolí.

Jak uvedl autor námětu tohoto seriálu, kurátor letecké sbírky NTM v Praze Michal Plavec pro Svět křídel v roce 2009, polní letiště Veleliby, budované československou armádou už v květnu 1938, mělo původně stát v blízkosti nymburských železničních dílen, jižně od obce Kovansko. „Ovšem kvůli písčité půdě, která se propadala, je velení rozkázalo přesunout na pole mezi mladoboleslavskou silnicí a železniční tratí Nymburk – Mladá Boleslav v blízkosti stanice Veleliby.“

Bývalé polní letiště Veleliby. Na obzoru se rýsují dominanty města Nymburk, vpravo železniční trať.

Přesnou pozici polního letiště jsme opět převzali z publikace Jiřího Fiedlera Na zrazeném nebi a jeho poloha je ověřena pamětníky. Ve vojenském ústředním archivu objevil historik Pavel Šrámek ze Státního okresního archivu Zlín nákres, který tuto letištní plochu zakresluje ve stejné vzdálenosti od železniční stanice Veleliby, jen na opačnou stranu, severozápadním směrem. Nejspíš jde však o chybu. V daném místě, severozápadním směrem od železniční stanice by bylo půdní podloží s největší pravděpodobností pro vybudování polního letiště naprosto nevhodné.

Náčrtek umístění bývalého polního letiště Veliby Polní letky 3 z archivu Pavla Šrámka. To však nekoresponduje s udávanou lokací polního letiště Polní letky 6, které leželo jižněji, pod silnicí napravo od trati. | foto: Vojenský historický archiv

Jak se ovšem dočteme dále, polabská nížina v blízkém okolí nejspíš ve válečných letech posloužila jako přistávací plocha hned na několika dalších místech. To už ovšem šlo o letouny, u nichž červenomodrobílý kruh vystřídaly černobílé hrany.

Nyní ale ještě setrvejme v září 1938. Jak dále uvádí Michal Plavec: „Zatímco zvědná Letka 66 zůstala během zářijové mobilizace v Milovicích, zbylé dvě letky vyzbrojené letadly Letov Š-328 se přesunuly na polní letiště. Letka 6 do Mladé Boleslavi a Letka 3 do Velelib. Polní letka 3 ve Velelibech vydržela pouze do 28. září 1938, kdy přeletěla do Čáslavi. Z Mladé Boleslavi se do Velelib ovšem 8. října 1938 přesunula Letka 6.“

Na mapě níže je zanesena poloha velelibského polního letiště: