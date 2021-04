Špionky často hrály volavky, ale dostaly se i do vedoucích pozic, míní Pacner

Asi nejslavnějším agentem, byť románovým a filmovým, je James Bond. Uspěl by tenhle muž v reálném světě tajných služeb?

Nevím jak teď, dlouho jsem Bonda neviděl, ale když jsem ho zpočátku sledoval, dospěl jsem k závěru, že by byl při první akci zastřelený. To, co předvádí, jsou jen scény naoko, smyšlenosti, které nemají s realitou nic společného. Nutno ale říct, že v době, kdy Ian Fleming romány psal, měly pro Brity velký význam.

Špionáž je stejně stará jako prostituce. Lidé se vždycky snažili přetrumfnout jiné, proto vznikly tajné služby. Způsob předávání zpráv se měnil. Dlouhou dobu to bylo jen ústně. Karel Pacner novinář, spisovatel