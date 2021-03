Čína má strach z Muskových špionů. Tesly nemohou k vojenským objektům

Zástupce Tesly v Číně věc odmítl komentovat.

Tesla, podobně jako další automobilky, používá několik malých kamer, které jsou zejména vně automobilu. Pomáhají při parkování a využívají je další funkce vozidla. Kamery kolem auta a pokročilý systém analýzy obrazu dnes má většina světových automobilek. Tesla je ovšem nejdál v centralizované komunikaci. Její auta jsou neustále připojená k internetu, sdílejí data na cloudovém úložišti a umožňují dálkovou komunikaci mezi provozovatelem vozu a autem a též s automobilkou.

Ta dokáže na dálku aktivovat různé funkce (mimo jiné krátkodobě prodloužit dojezd uvolněním bezpečnostní rezervy akumulátoru) nebo aktualizovat software vozu. Je tedy jisté, že umí také stáhnout a zpracovat snímky pořízené kamerami vozu.

Většina modelů Tesla má i vnitřní kameru nad středním zpětným zrcátkem. Lze ji použít k tomu, aby se zjistilo, zda řidič sleduje silnici nebo má sluneční brýle.

Fakt, že vnitřní kamera monitoruje vůz, výrobce nijak nezastírá. Šéf společnosti Elon Musk v dubnu 2019 na Twitteru uvedl, že kamera byla do aut umístěna od začátku spolupráce s alternativními taxislužbami Uber a Lyft. „V případě, že vám někdo zničí auto, můžete si to ověřit na videu,“ vysvětlil to tehdy šéf automobilky. Od té doby automobilka vnitřní kameru používá na pozorování dobrovolníků - majitelů Tesly, kteří testují funkce samořízení.

Tesla, která sídlí ve státě Kalifornie, vyrábí ve svém závodě Gigafactory 3 u Šanghaje auta Model 3 a Model Y.



Čína, která je největším automobilovým trhem světa, hraje v expanzi Tesly ústřední roli. Při budování závodu u Šanghaje, který byl první zahraniční továrnou automobilky, se Tesla těšila podpoře ze strany čínského státu.

V poslední době se ale vztah mezi Pekingem a Teslou zhoršil. Tamní regulační úřady se zabývají bezpečností a kvalitou vozů Tesly kvůli požárům baterií a samovolnému zrychlování. Automobilka se též musela veřejně omluvit provozovateli čínské státní rozvodné sítě, když se na veřejnost dostalo video, v němž zaměstnanci automobilky poškození vozu zákazníka připisují přetížení sítě.