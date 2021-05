Poslechněte si první nahrávku vrtulníku Ingenuity na Marsu. Vzlétl už popáté

Helikoptéra o velikosti malého dronu přistála na Marsu 18. února společně s Perseverance, má ale samostatný program. Není vybavena vědeckými přístroji, jejím jediným úkolem je vyzkoušet možnost využívat v budoucnu při zkoumání povrchu mimozemských těles podobné létající aparáty.

Tým mise Ingenuity původně počítal s tím, že testy potrvají jen třicet dní, nicméně před týdnem po třech úspěšných letech se rozhodl přidat dalších třicet dní a nevyloučil ani další možné pokračování.

Pátý let Ingenuity se uskutečnil přesně podle plánu, o němž informovala Laboratoř tryskového pohonu, která má v NASA na starosti mimo jiné program robotického vozítka Perseverance včetně testování Ingenuity.

Vrtulník odstartoval ve 21:26 SELČ a data potvrzující úspěch dalšího testu stroje dostalo pozemní středisko přibližně o čtyři hodiny později.

Stroj odletěl ze stejného místa, z něhož startoval a na něž se vracel při předchozích testech, tentokrát ale přistál jinde. Nejprve vzlétl do výšky pěti metrů jako při předchozích třech testech kromě prvního, kdy vystoupal do tří metrů. Poté vrtulník pokračoval ve stejné dráze jako při čtvrtém letu, a to až do vzdálenosti 129 metrů. Místo otočky a návratu se ale vznesl výš do deseti metrů, pořídil barevné fotografie s velkým rozlišením své nové oblasti a poté tam přistál. Celý let trval 108 sekund.

„Pátý let vrtulníku na Marsu je pro agenturu dalším velkým úspěchem,“ řekl čelný pracovník v leteckém výzkumu NASA Bob Pearce. „Pokračující úspěch Ingenuity dokazuje, že je důležité spojit silné stránky různých dovedností z celé agentury a vytvořit tak budoucnost, jako je let letadla na jiné planetě!“ dodal.

Pátý let Ingenuity znamená podle JPL přechod rotorového letadla do nové fáze, jež se zaměří na zkoumání toho, jaké schopnosti může takový stroj na Marsu poskytnout. Jde například o průzkum, letecké pozorování oblastí nedostupných roverem a podrobné zobrazování terénu z výšky. Tyto operace a získané poznatky z nich by mohly významně prospět budoucímu leteckému průzkumu Marsu a dalších mimozemských těles.

Zvuky z řídké atmosféry

NASA v pátek poprvé zveřejnila zvukový záznam letu Ingenuity, který spolu se záznamem obrazovým pořídil rover Perseverance při čtvrtém testu před týdnem. Zvuk letícího stroje zachytil mikrofon laserového zařízení vozítka SuperCam.

Zda se zaznamenat zvuk podaří, nebylo jisté, a to nejen kvůli osmdesátimetrové vzdálenosti. Během letu, kdy se rotory vrtulníku pohybovaly rychlostí 2537 otáček za minutu, totiž zvuk tlumila řídká atmosféra Marsu a také závan větru na počátku letu. Proto odborníci na Zemi nahrávku upravili, aby byla lépe slyšitelná.

Vrtulník Ingenuity před pátečním testem letěl už 19., 22., 25. a 30. dubna. Všechny lety byly úspěšné, i když první a čtvrtý zdržel problém softwaru. Helikoptéra přitom postupně zvyšovala rychlost a vzdálenost letu.