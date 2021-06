Z čínské pouště odstartovala loď Šen-čou 12, zamířila k nedokončené stanici

Čína vyslala do vesmíru první pilotovaný kosmický let za téměř posledních pět let. Tříčlenná posádka lodi Šen-čou 12 míří k nedokončené čínské vesmírné stanici. Start se uskutečnil z kosmodromu Ťiou-čchüan v poušti Gobi na severozápadě země.