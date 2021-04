Vesmírná odysea se zasekla. 60 let od Gagarina Rusko v kosmonautice ztrácí

Vostok 1 byl první vesmírný let s lidskou posádkou z planety Země se stejnojmennou kosmickou lodí. Odstartoval 12. dubna 1961 se sovětským kosmonautem Jurijem Gagarinem. | foto: Shutterstock

„Pojechali,“ – pověstná fráze, která se zapsala do dějin kosmonautiky. 12. dubna před 60 lety ji pronesl ruský kosmonaut Jurij Gagarin před startem rakety Vostok 1, která ho jako prvního člověka vynesla do vesmíru. V Rusku platí jeho historický let za symbol úspěchu a zdroj národní hrdosti. Odkaz populárního národního hrdiny je zároveň jedním z důvodů, proč si většina Rusů stále myslí, že jejich země nadále patří mezi lídry vesmírného bádání. Ačkoliv tomu tak není.