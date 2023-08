Rusko vyšle na Měsíc sondu po téměř 50 letech. Měla mít přístroje z Evropy

Naposledy se vydala měsíční sonda s názvem Luna do vesmíru v polovině sedmdesátých let. Ne tehdejší Lunu-24 naváže Luna-25, která má do vesmírného prostoru odletět v noci na pátek na nosiči Sojuz 2.1b.