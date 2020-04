ISS doplňuje přísně izolovaná posádka letící původně nákladní raketou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Lety s posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) jsou v tomto roce výrazně omezeny.. Může za to zpoždění v plánech na nasazení soukromých kosmických lodí. Američané, kteří jsou v tomto závislí na letech ruských lodí, totiž plánovali, že již letos budou využívat služeb SpaceX a Boeingu.

Ruský partner tak původně nepočítal s Američany, a proto snížil počet letů na polovinu. Let posádky k ISS je tak nyní o něco vzácnější událost než v minulosti. Druhý a zatím poslední takový let se letos totiž očekává až v říjnu.

Ve čtvrtek vyslaná posádka ve složení Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner z Ruska a americký astronaut Chris Cassidy si ale může větší pozornost zasloužit i proto, že odcestovala v době koronavirové pandemie. Jejich start se odehrál bez rozloučení s blízkými a briefingu s novináři.

Aby se minimalizovalo riziko nákazy, nemohli do Bajkonuru přijet dokonce ani rodinní příslušníci a poslední tisková konference před odletem se ve středu odehrála prostřednictvím videopřenosu. Cassidy přiznal, že jemu i ruským kolegům přítomnost rodiny chybí. „Ale jsme si vědomi toho, že stejná krize se dotkla celého světa,“ dodal.

Předstartovní přípravy ale nakonec nic nezastavilo, a tak mohli tři noví členové posádky ISS odletět ve čtvrtek podle plánu v 10:05 SELČ dopoledne s lodí Sojuz MS-16 z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu.



Je to přitom poprvé, co tato raketa vynesla na oběžnou dráhu loď s lidmi. Raketa tohoto typu sice do vesmíru létá už od roku 2004, ale doposud dopravovala výhradně jen náklad. Současná modernizovaná verze je vybavena digitálním systémem řízení, který je podle Ivanišina nezávislejší a v nouzové situaci vyžaduje méně manuálních zásahů..

РОСКОСМОС @roscosmos #Фото #СоюзМС16 Фотохроника пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» — https://t.co/eI1AOXZK0U https://t.co/ufBAvrXZxh oblíbit odpovědět

Sojuz MS-16 podle plánu přistává po zhruba šest hodin trvajícím letu před 16:00 hod. a vy jej můžete na tomto serveru sledovat v přímém přenosu zhruba od půl čtvrté.

Ivanišin, Vagner a Cassidy doplní stávající tříčlennou posádka, kterou tvoří astronauti amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jessica Meirová a Andrew Morgan a kosmonaut ruské vesmírné agentury Roskosmos Oleg Skripočka.