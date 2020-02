NASA vybrala dodavatele komerčního „domečku“ pro ISS

Americká vláda v současné době jedná o rozšíření podpory Mezinárodní vesmírné stanice až do roku 2028, nebo 2030. Současné plány NASA do doby případného schválení musí počítat s tím, že bude ukončena podpora Mezinárodní vesmírné stanice v roce 2024. Avšak i když se podaří další podporu ISS prosadit, bude třeba počítat i s celkovou životností ISS a ta není nekonečná.

Soukromníci na nízké oběžné dráze

Právě proto manažeři NASA doufají, že by jim mohli pomoci komerční provozovatelé, kteří by vyrobili a provozovali další vesmírnou stanici umístěnou na nízké oběžné dráze kolem Země. Ostatně sám tehdejší ředitel NASA Charles Bolden v lednu 2015 upozornil, že nízká oběžná dráha kolem Země náleží průmyslové činnosti, a měl pochopitelně na mysli především soukromé podnikatelské aktivity, nikoli velké národní programy.

Už loni pak americká vesmírná agentura slíbila, že umožní krátkodobé lety s posádkou, které budou organizovat soukromé společnosti a NASA jen zajistí trénink. Omezená životnost spolu s omezenou kapacitu jsou důvody, proč se americká vesmírná agentura rozhodla vybrat společnost, která vyrobí další obytné moduly, které by se mohli k ISS připojit.

Tento týden pak oznámila, že společnost Axiom Space of Houston poskytne alespoň jeden obytný komerční modul, který bude připojen k Mezinárodní vesmírné stanici. Může jich být ale více. Z animací a ilustračních obrázků pak vyplývá, že to by to mohly být až tři moduly.

Podle americké vesmírné agentury se tímto krokem podpoří snahy o obchodní využití nízké oběžné dráhy kolem Země. Zároveň to agentuře NASA umožní provádět i po skončení životnosti ISS potřebné úkony, testy a trénink blízko Země. To bude nezbytné nejen pro výzkum, ale také pro přípravu astronautů na lety ke vzdáleným objektům.

Právě když se tuto oblast podaří úspěšně doplnit o soukromé firmy, může se NASA zaměřit na ambicióznější cíle, jako je dobývání Měsíce a dalších planet nebo zkoumání hlubokého vesmíru.

Nafukovací průkopník

Jak již bylo zmíněno, plány na komerční využití nízké oběžné dráhy NASA podporuje již nějakou dobu. Vedle letů soukromích lodí to bylo demonstrováno i dalším důležitým krokem. Před téměř čtyřmi lety se k ISS připojil nafukovací modul BEAM (Bigelow Expandable Activity Module), který vyrobila společnost Bigelow Aerospace. Ten je spojen s ISS již od dubna 2016 a počítalo se s jeho odpojením v roce 2018, ale jeho „mise“ byla prodloužena. Ukončena má být někdy v roce 2028.

Posádka ISS do modulu několikrát ročně vstupuje, aby odebrala vzorky vzduchu a změřila teplotu a radiaci.

Zařízení slouží pro testování, aby se vyzkoušela tepelná, konstrukční, mechanická a další odolnost, stejně jako se ověřuje těsnost modulu v dlouhodobém horizontu. Zároveň je využíváno jako sklad.

Původní velice optimistické plány firmy Bigelow Aerospace počítali s tím, že na základě poznatků z této mise nafoukne v tomto roce na oběžné dráze první vesmírný hotel. Je ale pravděpodobné, že se tak nestane.

VIDEO: K vesmírné stanici ISS míří poprvé nafukovací stan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moduly s vyhlídkou

Axiom ale představil návrh zařízení, které bude pevné a jednoduše rozšiřitelné o další prvky. Je navrženo tak, aby bylo možné jej připojit k modulu Harmony, označovaného jako Uzel 2 (Node 2). NASA a Axiom nyní zahájily jednání o podmínkách a ceně pětileté smlouvy s následnou dvouletou opcí.

Ilustrace vyhlídkové kopule u obytné stanice společnosti Axiom.

Axiom podobně jako Bigelow také plánuje, že by později mohl provozovat soukromé obydlí na oběžné dráze. Demonstruje to ilustracemi a renderovanými videi, které ukazují spojené obytné moduly s napojené na servisní část a vybavené velkými solárními panely. To je však zatím hudba poměrně vzdálené budoucnosti. Nejdříve se musí osvědčit při spojení s ISS.

Třešničkou na dortu pak má být speciální kopule s výhledem na Zemi.