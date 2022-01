VIDEO: Na Zemi mohou dopadnout zbytky ruské rakety. Nikdo neví kam

Rusko poslední prosincové pondělí provedlo další test nové těžké rakety Angara-A5. Byl to třetí zkušební let nosiče schopného dopravit do vesmíru víc než dvacet tun nákladu, který byl podle agentury Interfax několikrát odložen. První test se uskutečnil v prosinci 2014, a přestože byl úspěšný, plnému nasazení nové rakety do provozu zabránila řada problémů. Druhý zkušební start byl předloni v prosinci.

Těžkotonážní raketa odstartovala bez problémů i s falešným nákladem, který měl simulovat hmotnost satelitu. Technické potíže se ale objevily už po několika minutách.

Start rakety Angara-5 z kosmodromu Pleseck v pondělí 14. 12. 2020.

Raketa Angara Základ tvoří univerzální raketový modul o průměru 2,9 metru, výšce 25,1 metru a hmotnosti včetně klasického paliva 149 tun. Nosič bude mít sérii variant podle počtu modulů: od typu Angara 1.1, který vynese na nízkou oběžnou dráhu náklad vážící 1,5 tuny, až po Angaru A7 pro 35 tun. Zleva: Angara 1.2, Angara A3, Angara A5, Angara A7

První dva stupně vynesly raketu na nízkou oběžnou dráhu Země. Třetí stupeň nejdřív provedel úspěšný první zážeh, ale když měl booster Persei začít pracovat podruhé, aby se dostal i s nákladem na správnou oběžnou dráhu, objevila se technická závada a systém přestal fungovat.

Náklad i raketa zůstaly uvázlé na nízké oběžné dráze Země. Odborníci vypočítali, že dvacetitunová konstrukce začne padat z oblohy nejspíš ve středu 5. ledna. Většina struktury by měla shořet v zemské atmosféře, ale některé části o den později dopadnou někam na Zemi, s vysokou pravděpodobností do Tichého oceánu.

Je však velice obtížné takové odhady dělat, protože je zde mnoho faktorů, které mohou pád ovlivnit. Například to, kdy a kde začnou být zbytky rakety brzděny o atmosféru.