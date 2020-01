Automat Googlu najde rakovinu prsu lépe než lékař. Má to však háček

Co je mamogram a kdo by se měl nechat vyšetřit? Mamograf je speciální rentgen určený ke snímkování (screeningu) prsní tkáně za účelem včasné detekce rakoviny prsu

Vyšetřovna s mamografem Během snímkování je prs stlačen průsvitnou plastovou deskou, která je součástí mamografu Každý prs se snímkuje ve dvou projekcích, a to v kraniokaudální a v šikmé mediolaterální projekci. Snímek obou prsů pořízený mamografem, který budou nezávisle na sobě kontrolovat dva lékaři. Každá žena od 45 let věku by měla chodit na preventivní screeningové mamografické vyšetření, a to jednou za dva roky. Pokud si v prsu nahmatá bulku, vyšetření by měla podstoupit co nejdříve. Každý měsíc by si své prsy měla pravidelně vyšetřovat každá žena (návod na samovyšetření krok za krokem zde).