Sestřelené letadlo? Sami si ověřte pravost anonymního videa z Íránu

Spekulace o sestřelení ukrajinského letadla íránskou střelou se objevily prakticky ihned poté, co nehoda vyšla 8. ledna najevo. K nehodě ostatně došlo jen několik hodin poté, co Írán ostřeloval americké pozice v Íráku. Bylo ale na místě zachovat obezřetnost. V první chvíli neexistovaly jasné indicie, které by vylučovaly jiné scénáře, například řetězec mechanických a lidských faktorů.