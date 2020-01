Ukrajinské letadlo sestřelil Írán, tvrdí kanadský premiér Trudeau

Letadlo spadlo několik minut po startu ve středu ráno v Teheránu. Na palubě bylo 176 lidí a všichni zahynuli, mezi oběťmi je 63 Kanaďanů.

„Máme informace z mnoha zdrojů, zejména od našich spojenců a našich vlastních tajných služeb, které naznačují, že letadlo bylo sestřeleno íránskou raketou země-vzduch. Možná to nebylo úmyslné,“ řekl Trudeau.

V Íránu se nehoda vyšetřuje a možnost, že letadlo zasáhla raketa, byla jednou z hypotéz. Ve čtvrtek se v USA objevily zprávy, že letadlo mohla zasáhnout íránská protivzdušná obrana, protože jen několik hodin předtím armáda vypálila šestnáct raket na dvě základny v Iráku, kde jsou i Američané. Šlo o odvetu za americký likvidační útok na íránského generála v Bagdádu. Předpokládá se, že v té době proto byla v pohotovosti íránská protivzdušná obrana.

„Všechny ty zprávy (o zasažení letounu raketou) jsou psychologickou válkou proti Íránu... Všechny země, jejichž občané byli na palubě letadla, mohou poslat své zástupce. A naléhavě vyzýváme Boeing k vyslání svých zástupců, aby se zúčastnili zkoumání černých skříněk,“ citovala agentura Reuters prohlášení mluvčího íránské vlády. Přizván je i zástupce amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB), řekl agentuře Reuters íránský zástupce v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví při OSN.

Trudeau vyzval k vyšetření incidentu a neodpověděl na otázku, do jaké míry jsou za pád letadla odpovědné USA. Právě kvůli jejich pátečnímu útoku na íránského generála Kásema Solejmáního Íránci ve středu v noci zaútočili na základny v Iráku a předpokládá se, že v té době byla v pohotovosti íránská protivzdušná obrana. Trudeau řekl, že je předčasné někoho za pád letadla vinit nebo dělat závěry.

„Nelogická povídačka“

Alí Ábedzádeh, který řídí íránskou organizaci pro civilní letectví, však zprávy tohoto druhu označil za „nelogické povídačky“.

„Z vědeckého hlediska je nemožné, aby ukrajinské letadlo zasáhla raketa,“ citovala ho íránská agentura ISNA. „Když letadlo zasáhne raketa nebo střela, bude padat volným pádem. Jak by bylo možné, aby se pilot po zásahu letadla raketou nebo střelou snažil vrátit zpět na letiště?“ řekl Ábedzádeh na dotaz CNN.

Írán sice povede vyšetřování, ale přizval k němu i státy, z nichž pocházejí oběti včetně Ukrajiny. Dal také najevo, že pokud jeho experti nebudou schopni získat informace z poškozených datových skříněk letadla, dá je k dispozici cizím odborníkům.

Trudeau k tomu řekl, že Írán chce, aby takzvané černé skříňky zůstaly v Íránu a že k vyšetřování pustí odborníky z Ukrajiny. Teherán podle něj umožní pracovníkům kanadského konzulátu pomoci rodinám obětí.

Podle stanov Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), jejímž členem je i Írán, vede vyšetřování ten stát, kde se nehoda stala. Příslušný úřad toho státu pak musí kontaktovat úřady pro vyšetřování leteckých nehod dalších států: stát, kde je registrované letadlo (Ukrajina), stát, kde je registrovaný provozovatel (Ukrajina), stát, kde bylo vyrobeno letadlo (USA) a stát, kde je registrován výrobce (Boeing, tedy USA).



„Státy pak mohou vyslat své zplnomocněné představitele, aby se zúčastnili vyšetřování letecké nehody,“ popsal standardní postup Josef Bejdák z českého Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (vyjádření poskytl redakci Technet.cz ještě před oznámením zahraničních politiků o sestřelení letadla, pozn. red.).

Lze se však domnívat, že Írán nepustí americké vyšetřovatele na své území. Vyšetřování je však poněkud jiné, když nejde o typickou leteckou nehodu. „Pokud by šlo o zásah třetí osoby, dá se to zjistit na těch troskách. Dá se to zjistit ze záznamu z kabiny posádky,“ vysvětluje Bejdák. „Stopy jsou mechanické, viditelné pouhým okem, ale také mikroskopické a chemické. I u takové nehody se ale vydává závěrečná zpráva.“ Dodal, že v případech teroristického činu nebo vojenského útoku už nejde o leteckou nehodu v pravém slova smyslu.

Letadlo zasáhly dvě rakety SA-15

Také v USA panuje názor, že Írán letadlo omylem sestřelil. Pentagon však odmítl zprávy o letadle komentovat. Zpravodajka stanice CNN Barbara Starrová, která informuje z ministerstva obrany, řekla, že si Íránská armáda mohla myslet, že čelí útoku. Jedna z možností je, že „jednotka íránské raketové obrany něco viděla na svém radaru a domnívala se, že jde o útok, takže vystřelila,“ sdělila Starrová.



Později s odvoláním na amerického představitele obeznámeného s tajnými informacemi sdělila, že letadlo zasáhly dvě rakety SA-15 ruské výroby. Američané podle ní zaznamenali radarové signály zaměřující letadlo těsně předtím, než bylo sestřeleno. Tyto údaje byly známy už ráno po incidentu, ale analytici je celý den ověřovali.