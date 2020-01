VIDEO: Zásah, plameny a pád. Svědek natočil sestřelení letadla raketou

9:58 , aktualizováno 10:37

Americký deník The New York Times ve čtvrtek zveřejnil video, které ukazuje, jak íránská raketa nedaleko teheránského letiště zasáhla ve vzduchu letadlo. Je to v oblasti, kde se ve středu zřítil ukrajinský boeing, na jehož palubě zahynulo všech 176 lidí. List uvedl, že záznam je ověřený. Podle CNN Írán na letoun vypálil dvě rakety.