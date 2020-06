Programy, které nepřipustí poškození systému a ztrátu výkonu PC

Možnost vytvořit si vlastní prostředí v operačním systému a potom v PC dělat, co se vám zlíbí, je práce pro následující pomocníky. Docílí toho několika způsoby a přitom nedovolí, aby používané aplikace zapisovaly přímo do Windows, ale jen do speciální části k tomu vyhrazené. Ovšem v systému přítomné aplikace z ní číst mohou, a tak lze k datům na diskových úložištích kdykoliv přistupovat.

Docílit nepoškoditelného systému lze třemi způsoby – buď aplikace vytvoří izolované prostředí, spustí kopii systému a po práci se vrátí k té původní, anebo vytvoří virtuální PC.

Sandboxie je jedním z nejpopulárnějších programů tohoto druhu pro Windows. Funguje na technologii sandbox – „sedí“ a pracuje mezi operačním systémem a aplikacemi. Tudíž následně instalované či používané aplikace nezapisují data přímo do Windows, ale do speciální části k tomu vyhrazené. V sandboxu program nemůže Windows nic udělat, přitom ho můžete zcela běžně používat a bez obav experimentovat. Uživatel přitom nic nepozná, protože vše funguje, jako kdyby se pracovalo na „ostré“ verzi systému.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Je sice méně známá, ale pracuje na podobném principu jako předchozí aplikace. Takže i Shade Sandbox umožňuje spouštět jakékoliv programy, aniž by došlo k poškození samotného systému. Testovat je možné nové aplikace či navštívit i potenciálně škodlivé webové stránky. Skládá se z hlavního okna, kde je možné vybrat si program, který má být spuštěn izolovaně, anebo navštívena internetová stránka. V okně stačí vybrat program, anebo ho do něj přetáhnout myší a spustí se v tomto režimu.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vytvoří speciální kopii systému. Potom stačí spustit funkci Protection a můžete pracovat pouze na této kopii. Program data ukládá na disk jako obvykle, jen s tím rozdílem, že tak činí do jeho kopie. Jednoduchý princip spočívá v tom, že po ukončení práce se kopie smaže a při opětovném nastartování počítače se načte ta původní nezměněná. Aplikace však bohužel není dále vyvíjena.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Program fungující na podobném principu jako ten předchozí. Takže i on provede snímek celého operačního systému a uloží jeho aktuální stav. Poté můžete do systému instalovat aplikace, měnit nastavení a navštěvovat různé weby. Jakmile PC restartujete, nic z toho nebude v systému aplikováno či dohledatelné.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Již šestá verze softwaru od Oracle umožňuje vytvářet virtuální počítače, do nichž lze instalovat libovolné operační systémy (DOS, Windows, OS/2 Warp, Linux, BSD, NetWare, Solaris). Například na jediném přenosném nebo stolním počítači pak můžete testovat a spouštět vícevrstvé aplikace určené pro různé platformy. Stačí si nainstalovat tento program do PC a po jeho spuštění provedete instalaci jiného systému, ve kterém můžete dělat cokoliv bez rizika nákazy hlavního systému.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Solaris, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Rival VirtualBoxu, který v systému také vytvoří virtuální počítač, do kterého lze následně instalovat druhý operační systém. Takže ve Windows či Linuxu můžete mít další Windows či Linux, případně jiný systém. Každý stroj přitom může být nakonfigurován s různými virtuálními pevnými disky, síťovými adaptéry, řadiči USB a dalšími funkcemi – na tomto stroji potom můžete dle potřeb testovat, a přitom nebude ovlivněn hlavní systém.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Také spadá mezi programy z kategorie virtuálních strojů. Je postavený na vlastní technologii a dokáže izolovat celý systém tak, aby sandboxované aplikace neovlivnily hostitelský systém. Nicméně, na rozdíl od plného virtuálního stroje s celým operačním systémem, Turbo používá jen zlomek zdrojů. Dále nabízí některé funkce virtuální sítě, které umožní propojit jednotlivé kontejnery. Pro používání je nutná bezplatná registrace.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

I tento program přímo od Microsoftu umožní v jednom PC využívat více operačních systémů, a to díky virtualizaci. Prostě si pod svůj PC vytvoříte jiný počítač, třeba s odlišným systémem. Virtuální počítač bude mít vlastní, virtuální pevný disk, jehož velikost si můžete zvolit, stejně jako umístění souboru, který bude tento disk představovat. Program dále není vyvíjen.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Není to pouze bezpečnostní balík s antivirem, firewallem a dalšími nástroji, ale obsahuje také technologii Sandbox, která vytvoří v systému virtuální prostředí pro testování programů a změn nastavení Windows. Vše je izolováno od hlavního operačního systému, a tudíž v bezpečí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Slouží k zálohování dat a operačních systémů instalovaných v PC, ale obsahuje i funkci Try&Decide. Ta umožňuje například testovat software či surfovat na potenciálně nebezpečných stránkách bez záznamu do systému. Funkci stačí aktivovat, a pak se systémem můžete dělat, co chcete, a nic se do něj neuloží. Po deaktivaci najdete vše tak, jak to bylo před zapnutím funkce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

