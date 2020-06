Software zdarma: nahrajte video z webu nebo vyhledávejte uvnitř souborů

Na internetu se nachází nespočet videí – ať už jde o sportovní zápasy, pořady, či živá vysílání. Není problém si je pustit, pokud jsme připojeni, ale co například v době, kdy jsme offline, tedy bez přístupu k internetu? Potom poslouží nástroj Movavi Screen Recorder.

Určen je k jednomu jednoduchému úkolu – k zachycení jakéhokoliv videa z obrazovky počítače. To znamená, že to, co se aktuálně přehrává, bude zaznamenáno, a navíc ve stejné kvalitě. S ním je tak možné pořizovat živá vysílání, rozhovory přes Skype a další komunikační programy, z webkamer, ale také ukládat videa z řady videoslužeb.

Po instalaci a spuštění stačí nastavit rámeček pro snímání (oblast) a kliknout na tlačítko REC. Tím odstartujete proces nahrávání. Po skončení najdete záznam v souboru (zvolit lze MP4, AVI, MOV, MKV). Samozřejmostí je automatický záznam zvuku. Možné je si vybrat i ze kterého vstupu – takže lze například zapojit i mikrofon apod.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ snadné definování oblasti nahrávání

+ možnost vybrat zařízení pro záznam zvuku

- nezjištěno

85 %

Ve výchozím stavu je ve Windows integrováno úložiště OneDrive od Microsoftu. Zakomponovat lze však i konkurenční. Nabízí se například řešení od Googlu, které bude fungovat podobně a nabízí některé funkce navíc.

Pokud máte účet u Googlu, tak si stačí stáhnout klienta Google Drive a automaticky získáte 15GB kapacitu v cloudu pro svá data. V těch lze prostřednictvím internetového prohlížeče vyhledávat, editovat, pozvat kolegy či kamarády k jejich úpravě, a tak odbourat jejich posílání e-mailem. Všechna data, kde je tato aplikace instalována, přitom budou stále přítomna v PC – je tak jedno, zda jste online, či offline.

Takže ať už si sednete k počítači kamaráda, tchyně, či pracovnímu stroji, tak po instalaci klienta a přihlášení budou data opět přítomna ve vaší složce, na kterou jste zvyklí. Navíc takto přístupná jsou díky aplikacím pro Android a iOS k dispozici i v tabletech a smartphonech. Nejednou jistě uvítáte možnost využít verzování – tedy vrátit se ke starší verzi, pokud jste třeba omylem něco smazali. Po instalaci se navíc na pracovní ploše objeví zástupci pro tvorbu textových dokumentů, tabulek a prezentací (automaticky dojde k načtení Google dokumentů v internetovém prohlížeči, a tak není nutné mít instalované aplikace k jejich úpravě).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatická synchronizace

+ 15 GB úložného prostoru zdarma

- synchronizace dat pouze z jedné složky

80 %

Společnost Symantec většina z nás zná jako jednoho z dodavatelů kvalitních bezpečnostních řešení. Jejich program Norton patří dlouhá léta k tomu nejlepšímu, co lze v této oblasti získat, ale kromě tohoto softwaru vytváří i další užitečné. Takovým je například i následující.

Norton Power Eraser je samostatný nástroj, který slouží k hledání a odstranění případného malwaru nacházejícího se v PC. Program používá agresivní metody a je určen jako poslední možnost poté, co vyčerpáte další možnosti.

Protože Norton Power Eraser používá k detekci potenciálních hrozeb spíše hrubé metody, existuje vysoké riziko, že může vybrat některé legitimní programy, které se mají odstranit. Tento nástroj byste tak měli používat velmi opatrně. Nevyžaduje žádnou instalaci, ale pro správný chod je nutný restart počítače, aby bylo možné provést kontrolu rootkitů. Sken se provádí tlačítkem ikony s lupou. K dispozici je potom možnost vrátit provedené změny a nechybí ani některá nastavení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ jedna z posledních možností jak na malware

+ možnost vrátit změny zpět

- spíše pro zkušené uživatele

80 %

Na internetu je v případě vyhledávání jasno. Existuje jen několik málo hráčů, kteří to umí s uspokojivými výsledky. Větší mezery najdeme přímo v systému Windows. Pokud chceme najít nějaký soubor, či snad text, potom je to sázka do loterie. Ale nemusí být.

Existují různé nástroje, které umí vyhledávat informace v počítači. Kromě léty prověřeného programu Copernic Desktop Search je tu také například DocFetcher. Slibuje rychle najít obsah v dokumentech na základě vyhledávání pomocí klíčových slov. Na rozdíl od mnoha jiných nástrojů pro vyhledávání program neprovádí indexování celého pevného disku, nýbrž si v něm zvolíte pouze ty oblasti, které chcete skutečně prohledat.

Tím se snižuje čas a zvyšuje výkon vyhledávání. DocFetcher pracuje tak, že extrahuje textový obsah z podporovaných typů dokumentů a uloží jej do prohledávatelného indexu. Výsledky vyhledávání vrátí extrahovaný textový obsah a zvýrazní hledaný výraz pro snadnější orientaci. Proces indexování můžete dále přizpůsobit zahrnutím nebo vyloučením souborů založených na vzorci RegEx.

Mezi další funkce patří integrace klepnutím pravým tlačítkem myši, speciální podpora souborů HTML, automatické aktualizace indexů a další. DocFetcher podporuje následující formáty souborů: MS Office, OpenOffice.org, PDF, HTML, TXT, RTF, AbiWord a CHM. Ale prohledává také e-maily, metadata v MP3, JPEG, FLAC a dalších souborech.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ prohledává běžně dostupné dokumenty

+ vytváří index

+ zobrazuje náhled dokumentu

- vyžaduje instalovanou Javu v PC

80 %